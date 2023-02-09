新北男下注5萬運彩不付錢　「贏了就還」被查出是賴帳慣犯

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區男子過年期間跑到彩券行，選了一場網球比賽，豪氣下注5萬運動彩，彩券印出後拿出皮夾賴皮說他沒錢，要求比賽結束後，贏了就付錢，店員立即報警，警方到場後，他還使出哀兵政策，表示會去工作賺來償還，店員不予理會，警方隨即將他帶回偵訊，經查他曾用同樣手法在新莊、中和犯案，訊後依詐欺罪移送偵辦。

▲蕭男到板橋一家彩券行下注5萬買運彩，卻耍賴不付錢 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方表示，46歲蕭姓男子在上個月（1月）22日大年初一下午2時許，跑到板橋區實踐路上一家彩券行，向店員表示要下注網球運動彩，那場不讓分賠率是2.60，他豪氣下注5萬元，如果贏的話，將有13多萬的彩金，就當店員將彩券印出時，他兩手一攤「我錢不夠」。

店員不願將彩券給他，蕭男還賴皮地說「先給我彩券，我贏了這場就可以還你」，店員見他擺明不付錢，立即打電話報警，蕭男見他要報警，趕緊說「不然你把彩券作廢啊」，警方趕到現場，蕭男嚇傻，哀聲地表示願意去工作還錢，店員完全不予理會。員警隨即將他帶回派出所偵訊，經查他曾在2022年間，在板橋、新莊及中和區等地的彩券行，用同樣的手法犯案，警訊後依詐欺罪將他移送偵辦。

▼警方到場後蕭男哀求讓他工作還錢 。（圖／記者陳以昇翻攝）