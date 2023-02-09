　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

吸這支最有fu！商旅飄惡臭搜出「陽具造型吸食器」　7男女慘了

記者鄧木卿／台中報導

台中市刑警大隊偵一隊獲報，某間商旅有陌生人頻繁進出，偶而還飄出惡臭，經跟蒐多月，趁1名女毒蟲進門時，馬上跟著進去，1男子衝出房外逃跑馬上被壓制，2名男子企圖從窗戶跳下，但員警早在1樓埋伏，當場逮捕7名男女、2千多包各種毒品，市值約120萬元，現場查扣一支狀似「男性生殖器」造型吸食器，毒嫌辯稱吸這支最有fu，令警員啼笑皆非，7人經移送台中地檢署後已被起訴在案。

▲▼台中警方在一間商旅查獲一處毒咖啡包分裝場，逮捕7男女，市值逾百萬，其中1支吸食器形似男性生殖器。（圖／民眾提供，下同）

▲台中警方在一間商旅查獲一處毒咖啡包分裝場，逮捕7男女，市值逾百萬，其中1支吸食器形似男性生殖器。（圖／民眾提供，下同）

▲▼台中警方在一間商旅查獲一處毒咖啡包分裝場，逮捕7男女，市值逾百萬，其中1支吸食器形似男性生殖器。（圖／民眾提供，下同）

偵一隊與第二分局合組專案小組，在北區某商旅705號房查獲36歲張男及28歲王女正在分裝毒品咖啡包，張男一見員警便衝出門外，立即被多人壓制在地，員警又在209號房查獲3名男子正在吸毒，分別是43歲黃男（毒品通緝）、28歲鄭男（毒品通緝）及25歲黃男，鄭男及25歲黃男見警敲門時，馬上由廁所窗戶脫逃跳至1樓，當場被埋伏員警逮捕。

▲▼台中警方在一間商旅查獲一處毒咖啡包分裝場，逮捕7男女，市值逾百萬，其中1支吸食器形似男性生殖器。（圖／民眾提供，下同）

員警在710號的毒品分裝場，還查獲4支安非他命吸食器，其中一支狀似「男性生殖器」造型，員警詢問犯嫌作何使用，犯嫌竟辯稱，用這種吸食器施用毒品較有fu，令現場警員啼笑皆非，不久，外出買東西的25歲葉女（毒品通緝）、29歲林女回來後一併被逮。

▲▼台中警方在一間商旅查獲一處毒咖啡包分裝場，逮捕7男女，市值逾百萬，其中1支吸食器形似男性生殖器。（圖／民眾提供，下同）

張男是毒品分裝場主嫌，受雇幫上游分裝後再交回，1包獲利15元，原本租用1個月，後來才住10天就被查獲，張男分身乏術，找來王女、葉女、林女幫忙，其他3男全是來吸食，並非包裝者。

▲▼台中警方在一間商旅查獲一處毒咖啡包分裝場，逮捕7男女，市值逾百萬，其中1支吸食器形似男性生殖器。（圖／民眾提供，下同）

警方共查扣毒品咖啡包2235包（毛重5156.3公克）、半成品706包（1482克）、海洛因8包（毛重4.3公克）、安非他命65包（毛重30.9公克）、大麻花2包（毛重0.6公克）、大麻種籽4顆，毒品包裝袋11840張、封口機1台、點鈔機1台及手機9支等贓證物。

ET快訊
爆陳建州私邀「暗黑群組」傳謎片！他驚見大咖名單：演藝圈會崩盤
薪水太晚發勞動部要管了！　百人以上公司要5號前發薪
快訊／陸軍打靶膛炸！　2人緊急送醫
劉亞仁疑用藥始末曝！ 恐牽連4代言、4作品
驚見蛇吞蛇！「世界第二毒蛇」慘遭吞食　專家驚：從未看過
快訊／新光大公主吳欣盈生了！　產下金髮碧眼小王子
隋棠看過來！男長期被樓下抱怨吵「嗆1句話」吃官司　下場曝光
土耳其人都知「台人蓋的房子不會倒」　組織急求助：只能撐1至2

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／陸軍步槍打靶膛炸2人受傷！　1上士右臉燙傷、班長中指割傷

打羽球被殺到眼眶挫傷　告對手傷害因1個腳步逆轉

「我開BMW妳不想坐嗎？」　單戀男被拒半夜潑汽油！下場GG

隋棠看過來！男長期被樓下抱怨吵「嗆1句話」吃官司　下場曝光

林口球棒隊瘋砸車原因曝！竹聯幫為30萬內鬨　警連夜狂逮15人

「剁1指抵100萬」　黑幫討債跟梢…被害人不敢就醫直衝警局

300萬誘「奶比臉大」網紅下海！事後只給20萬　雞頭遭控試車性侵

快訊／台中港多部大小車撞一團！小貨車駕駛卡車內　警消搶救中

吸這支最有fu！商旅飄惡臭搜出「陽具造型吸食器」　7男女慘了

高雄觀光嬌點「非花瓶」！仙氣女警扮學生妹　狠跨毒販勇猛逮人

搜救員成功挖出多名孩童　瓶蓋給水！暖喊：別放棄

隋棠最新回應「不想刺激鄰居太太」　反擊樓下鄰居列7罪狀嗆高傲胡言

台第二梯搜救隊抵土耳其　90人＋2汪英雄挺進災區

霸道貓闖龜宅「單手壓制」屋主　殺氣回眸望鏡頭！網笑：狠角色

瓦礫堆中尋獲奇蹟女嬰　勇母「搏命產子」後離世

阿公人生的畢業典禮！　金孫踩罐對喝溫柔告別

台灣自己種出藍莓了！阿里山產地直送　「昨天還在樹上」新鮮嚐得到

台灣汪汪隊帥氣執勤身影曝　挺災區鑽瓦礫堆「搜索希望」

娃目睹食物被吃好無助　3年後學會笑著反擊XD

台中驚見「幽靈火箭」鱷雀鱔　身長120cm整排利齒超嚇人

快訊／陸軍步槍打靶膛炸2人受傷！　1上士右臉燙傷、班長中指割傷

打羽球被殺到眼眶挫傷　告對手傷害因1個腳步逆轉

「我開BMW妳不想坐嗎？」　單戀男被拒半夜潑汽油！下場GG

隋棠看過來！男長期被樓下抱怨吵「嗆1句話」吃官司　下場曝光

林口球棒隊瘋砸車原因曝！竹聯幫為30萬內鬨　警連夜狂逮15人

「剁1指抵100萬」　黑幫討債跟梢…被害人不敢就醫直衝警局

300萬誘「奶比臉大」網紅下海！事後只給20萬　雞頭遭控試車性侵

快訊／台中港多部大小車撞一團！小貨車駕駛卡車內　警消搶救中

吸這支最有fu！商旅飄惡臭搜出「陽具造型吸食器」　7男女慘了

高雄觀光嬌點「非花瓶」！仙氣女警扮學生妹　狠跨毒販勇猛逮人

金槍不倒非性福！中年男「軟不了」痛到就醫　竟罹陰莖異常勃起症

在台土耳其YTR「爸爸同學全家亡」曝災區零下13度慘況：城市都毀了

迎白沙屯媽！黑狗兄送抬轎襪　肉圓生+香菜咖啡萬份餐點免費 　

經典賽最終名單明公布！20國、30人名單早上7點揭曉

十軍團證實「成功嶺65K2膛炸釀2傷」　陸軍已組後勤單位做鑑定

57歲林志炫二度攻蛋「高音照樣飆」　親揭超嚴苛護嗓「六不二要」守則

劉亞仁遭疑非法用藥！秒懂牛奶針「3可怕副作用」　1情況恐出人命

大都會共12名球員參戰經典賽　教頭休瓦特覺得太多了

守住2條生命！9個月孕婦「困70小時獲救」接力抬出　全場感動歡呼

國民黨新竹市團拜同框高虹安！　朱立倫曝「藍白合作可能」

虎斑貓見「剛出爐白飯」　秒上前狂嚼變療癒吃播

社會熱門新聞

消防夫妻勒索麥當勞7千萬　檢批藉此買房

「台灣隊」聽微弱聲音！5小時救出土耳其女

員警聽到了！隋棠家「踱步聲」約2秒

女兒見爸摩鐵集點卡疑外遇　結局翻車

快訊／被爆歧視原民　所長被火速調職內勤

他手機藏2任女友私密片！法官看完判無罪

300萬誘巨乳網紅下海　雞頭遭控試車性侵

繪師擺攤賺10多萬騎車噴飛　隔天再賺13萬也被偷

快訊／上班注意！國1「2車追撞」回堵4公里

國2事故最新視角！轎車遭水泥車壓扁　駕駛宣判腦死

獨／兒遭槍殺！媽媽心碎問案情　警諷：原住民就是要錢

即／性愛片持續外流　軍官情侶開正式提告

即／台中港多部大小車撞一團！小貨車駕駛受困搶救中

恐怖畫面曝！騎士路口突煞停遭撞飛　頭爆血身亡

更多熱門

相關新聞

土國搜救隊一次救出16嬰　總統派專機接人

土國搜救隊一次救出16嬰　總統派專機接人

土耳其與敘利亞接壤地帶6日發生規模7.8的極淺層強震，兩國合計死亡人數超過1.5萬人。在救援黃金72小時將屆之際，土耳其急救部隊現已在南部卡赫拉曼馬拉什（Kahramanmaras）瓦礫下救出16名嬰兒，總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）也下令以總統專機將這16名倖存嫩嬰接到首都安卡拉治療。

2男搭捷運「膝蓋互碰」吵起來　冷靜後道歉了

2男搭捷運「膝蓋互碰」吵起來　冷靜後道歉了

武陵櫻花祭傳糾紛　保全暴怒攔車遊客嚇壞

武陵櫻花祭傳糾紛　保全暴怒攔車遊客嚇壞

少年撂人痛扁砸車　警霸氣喊：都給我坐下來！

少年撂人痛扁砸車　警霸氣喊：都給我坐下來！

最多可挺過7天！專家籲震災家屬別失去希望

最多可挺過7天！專家籲震災家屬別失去希望

關鍵字：

毒咖啡包偵一隊生殖器吸食器商旅影音

讀者迴響

熱門新聞

停車場見賓士Logo變粽子　網喊快跑！

壽司郎屁孩自願退學　原因曝光

消防夫妻勒索麥當勞7千萬　檢批藉此買房

隋棠稱「去花蓮不在家」被打臉！網挖1證據照：晚上還在台北

土耳其捐贈衣物為何限全新？　駐處給答案

撐不住了！80歲老婦勒死54歲長子

獨／A先生前屋主住10年沒怨噪音　隋棠豪宅仲介：社區都知誰是惡鄰

起底隋棠鄰居「花這金額買下」！網秒懂：難怪這麼氣

室友嘿咻3天3夜　全寢告狀舍監結局曝

快訊／劉亞仁驚爆非法用藥！　公司證實：積極接受調查

學生遭大媽逼讓博愛座！台鐵回應了

明雨區擴大！下周「回到8℃冬天」　最冷時間曝

周杰倫深夜彈琴被說擾鄰！　「跩回1句」網瘋朝聖

中部「1家手搖飲」爆紅！新客一喝超驚喜

搭機被訓斥　台大醫：出國請當個有水準台灣人

更多

最夯影音

更多
搜救員成功挖出多名孩童　瓶蓋給水！暖喊：別放棄

搜救員成功挖出多名孩童　瓶蓋給水！暖喊：別放棄
隋棠最新回應「不想刺激鄰居太太」　反擊樓下鄰居列7罪狀嗆高傲胡言

隋棠最新回應「不想刺激鄰居太太」　反擊樓下鄰居列7罪狀嗆高傲胡言

台第二梯搜救隊抵土耳其　90人＋2汪英雄挺進災區

台第二梯搜救隊抵土耳其　90人＋2汪英雄挺進災區

霸道貓闖龜宅「單手壓制」屋主　殺氣回眸望鏡頭！網笑：狠角色

霸道貓闖龜宅「單手壓制」屋主　殺氣回眸望鏡頭！網笑：狠角色

瓦礫堆中尋獲奇蹟女嬰　勇母「搏命產子」後離世

瓦礫堆中尋獲奇蹟女嬰　勇母「搏命產子」後離世

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面