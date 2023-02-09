吸這支最有fu！商旅飄惡臭搜出「陽具造型吸食器」　7男女慘了

記者鄧木卿／台中報導

台中市刑警大隊偵一隊獲報，某間商旅有陌生人頻繁進出，偶而還飄出惡臭，經跟蒐多月，趁1名女毒蟲進門時，馬上跟著進去，1男子衝出房外逃跑馬上被壓制，2名男子企圖從窗戶跳下，但員警早在1樓埋伏，當場逮捕7名男女、2千多包各種毒品，市值約120萬元，現場查扣一支狀似「男性生殖器」造型吸食器，毒嫌辯稱吸這支最有fu，令警員啼笑皆非，7人經移送台中地檢署後已被起訴在案。

▲台中警方在一間商旅查獲一處毒咖啡包分裝場，逮捕7男女，市值逾百萬，其中1支吸食器形似男性生殖器。（圖／民眾提供，下同）



偵一隊與第二分局合組專案小組，在北區某商旅705號房查獲36歲張男及28歲王女正在分裝毒品咖啡包，張男一見員警便衝出門外，立即被多人壓制在地，員警又在209號房查獲3名男子正在吸毒，分別是43歲黃男（毒品通緝）、28歲鄭男（毒品通緝）及25歲黃男，鄭男及25歲黃男見警敲門時，馬上由廁所窗戶脫逃跳至1樓，當場被埋伏員警逮捕。

員警在710號的毒品分裝場，還查獲4支安非他命吸食器，其中一支狀似「男性生殖器」造型，員警詢問犯嫌作何使用，犯嫌竟辯稱，用這種吸食器施用毒品較有fu，令現場警員啼笑皆非，不久，外出買東西的25歲葉女（毒品通緝）、29歲林女回來後一併被逮。

張男是毒品分裝場主嫌，受雇幫上游分裝後再交回，1包獲利15元，原本租用1個月，後來才住10天就被查獲，張男分身乏術，找來王女、葉女、林女幫忙，其他3男全是來吸食，並非包裝者。

警方共查扣毒品咖啡包2235包（毛重5156.3公克）、半成品706包（1482克）、海洛因8包（毛重4.3公克）、安非他命65包（毛重30.9公克）、大麻花2包（毛重0.6公克）、大麻種籽4顆，毒品包裝袋11840張、封口機1台、點鈔機1台及手機9支等贓證物。