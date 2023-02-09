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大陸 大陸焦點 特派現場

漫威光環不再？《黑豹2》登陸首日票房僅2000多萬　創歷年最差成績

▲《黑豹2 ：瓦干達萬歲》前導預告登場。（圖／翻攝自Facebook／Black Panther、YouTube／MarvelTW）

▲《黑豹2 ：瓦干達萬歲》近日在大陸上映，首日票房慘澹。（圖／翻攝自YouTube／MarvelTW，下同）

記者閔文昱／綜合報導

漫威第四階段最後一部電影《黑豹2：瓦干達萬歲》7日在中國大陸上映，這也是睽違3年後，再有漫威（Marvel）系列的電影登上大陸院線電影院，然而，大陸民眾似乎興趣缺缺，首日票房僅賣出2120多萬人民幣（約新台幣9396萬），成為漫威在大陸近10年首日表現最差的電影。

《黑豹2：瓦干達萬歲》是繼2019年上映的《復仇者聯盟4：終局之戰》後，再有漫威電影登上大陸電影院，而院線也給了《黑豹2》19.9%的排片率，僅次於大陸電影《流浪地球2》和《滿江紅》，但成績卻不盡理想，根據貓眼專業版上的數據，《黑豹2》在大陸首日票房僅有2120萬人民幣。

▲《黑豹2 ：瓦干達萬歲》前導預告登場。（圖／翻攝自YouTube／MarvelTW）

數據顯示，《黑豹2》在大陸首日的上座率僅4.7%，約有49萬人進電影院觀賞，上映第二天累計票房雖超過2737.6萬人民幣，預計最終總票房為1.17億人民幣，但仍與《黑豹》第一集所創下的6.62億人民幣票房有不少落差。

除了票房慘澹，口碑方面，《黑豹2》的豆瓣評分也僅有5.6分，與漫威宇宙墊底之作《雷神索爾4：愛與雷霆》的5.4分僅相差0.2分，位列倒數第二，不少大陸網友認為，「3D轉制效果慘不忍睹，就畫面中間的鏡頭是對上焦的，但周邊區域都很空虛」、「能不能整點2D？」、「拒絕3D轉制，IMAX2D速速發行」。

事實上，撇除掉大陸票房，《黑豹2》在全球狂掃8.42億美元，全球首周票房更創下3.316億美元，成為疫情期間第三高的成績，僅次於《蜘蛛人：無家日》（6.01億美元）和《奇異博士2：失控多重宇宙》（4.52億美元）。另外，《黑豹2》更風光入圍本屆奧斯卡5項提名，包括最佳視覺效果、最佳音效、最佳化妝與髮型設計、最佳配樂和最佳原創音樂。

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