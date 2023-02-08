四川女高中生失蹤一個月　遺體在江中被發現

▲曹姓女高中的遺體在江中被發現。（圖／翻攝封面新聞）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸近期傳出多起高中生失蹤的案件，四川資中縣曹姓女高中生已失蹤滿一個月，她的遺體於2月7日晚間在沱江中被人發現。

根據陸媒報導，曹姓女高中生今年18歲，正就讀高三，1月7日下午5時35分放學後，在5時42分走出校門，並以腳扭傷為由，請哥哥幫忙請一節晚自習的假。

上完晚自習第一節課之後，班上一名同學找到了班導師，說發現曹女與朋友的聊天記錄有點不對勁，並把聊天記錄傳給老師看。

聊天記錄顯示，曹女曾對朋友說「我給你發些東西，半個小時後你都可以聽，然後按照備註發給相應的人。」還說要給朋友「看煙花」，並在朋友追問行蹤時回答「河邊濱江公園對面，我放衣服在這裡，很好找的。」

發現情況嚴重，班導馬上聯繫曹女的家長。當晚，學校、家屬、警方開始全力尋人。

據資中警方通報，1月8日18時，在直線距離沱江大橋約800公尺處的沱江河邊，發現到黑色羽絨衣一件、 口罩一個，經DNA比對和家屬辨認，確認為曹姓女高中生所有。

之後，公安局曾多次組織相關部門、專業救援團隊、專業打撈公司以及家屬和學校工作人員，對事發地上下游及周邊區域進行尋找。1月13日，公安局立案偵查。

曹女的哥哥8日透露，2月7日下午有人在資中二橋往下一點的沱江中，發現了妹妹的遺體，「她衣衫完整，警方做了屍檢，現在在進一步調查中。」