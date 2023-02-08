獨 ∕攀「谷關七雄」屋我尾山迷路求援　莽山友沒帶水還穿夾腳拖

記者 哈勇嘎奧／台中報導

來自北部的張姓民眾，昨(7)日上午獨自攀爬台中市和平區的谷關七雄之一的屋我尾山，從麗陽端出發約中午後到達三角點，回程時因路況不熟而誤入屋東縱走路線迷途，發覺不對後打電話求援。搜救人員在傍晚尋獲他時，發現他不僅沒帶任何糧食及飲用水，而且還只穿夾腳拖、短褲、短袖，讓人傻眼。

▲張姓男子爬屋我尾山迷路求救，被救難人員尋獲時，發現他沒有帶水而且只穿夾腳拖。（圖／哈勇嘎奧翻攝）



台中市消防局昨(7)日下午2時52分，接獲民眾報案指稱，在屋我尾山步道麗陽線（往東卯山）處（座標24°12‘09‘‘，120°58’05”）迷路請求協助。勤務中心立即派出谷關、和平共2車4人，由谷關分隊長張凱閔帶隊前往救援。搜救人員依座標位置從大雪山北端登山口出發，在晚間6時17分在屋東縱走路線發現張姓男子，所幸身體狀況良好，一行人在晚間8時許平安將他帶回登山口，交由轄區員警處理。

但警員尋獲張時，發現他居然穿著夾腳拖、短褲就貿然上山，甚至連糧食及飲水都沒有，也覺得太誇張了。分隊長張凱閔表示，山友向搜救人員說之前常爬山，上山前就有先喝飲料及兩根香蕉，但沒有任何裝備下，又穿夾腳拖及短褲上山也太輕忽了，令人傻眼。

▲張姓男子爬屋我尾山迷路求救，被救難人員尋獲時，發現他沒有帶水而且只穿夾腳拖。（圖／哈勇嘎奧翻攝）