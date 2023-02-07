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大陸 大陸焦點 特派現場

56歲老媽又生二胎！30歲兒子「突當哥哥」崩潰：不知該說什麼

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▲媽媽再生第二胎，30歲的兒子一臉愁容，完全開心不起來。 （圖／翻攝微博）

圖文／CTWANT

許多父母面臨新生子女的降臨，多半都是十分欣喜的，但對這家人來說，實在是笑不出來。一名住在大陸四川，高齡已經56歲的婦女，大兒子今年都已經30歲了，但媽媽卻在最近，讓這個已經當了30年獨生子的男子，升格當了「哥哥」，又生了一個弟弟，不但這名哥哥一臉不可置信，婦人的丈夫也滿臉愁容，內心五味雜陳。

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▲婦人的丈夫內心五味雜陳。 （圖／翻攝微博）

綜合陸媒報導四川一名婦女，本月初以56歲超高齡的年紀，拚生第二胎，生了一個小兒子。面對自己在生了大兒子之後，相隔30再添一子，不但升格當哥哥的人心情難受，一臉不可置信；婦人的老公坐在病床前，也不知該哭還是開心。女子產後也無奈表示，自己不知道該怎麼安慰老公，一家人面臨這個新生命誕生，全都不知道該怎麼辦才好。

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▲當了30年獨生子的大兒子，坐在床前，看著媽媽和剛出生的弟弟，表情很複雜。 （圖／翻攝微博）

看到這麼極端的高齡產子個案，有網友對於媽媽又生子的行為，並不表示認同。有人就認為，「剛開始看還有點好笑，後面真的男子已經30歲，老媽56歲，弟弟20歲的時候，媽媽都76了，真的有點不太為大兒子著想了」、「56歲這個年齡都可以當奶奶了，為什麼還要拼死拼活的生二胎呢？高齡產婦風險性很大，稍不慎就會有生命危險，且生下來以後其實是給大兒子增加了很多負擔，如果家裡經濟條件不是很允許，那這個重擔無異於落在了大兒子身上」。

還有網友直言，「說的是給大兒子生了一個弟弟，實際上是給大兒子生了一個『兒子』」。

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