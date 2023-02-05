新北5連霸女議員膽道癌驟逝　醫揭「初期4症狀」5年存活率僅10%

▲5連霸前議員柯玟伶抱病站台，卻無緣見到姪女開票，11天後就因膽道癌離世。（圖／記者戴上容攝）

記者柯沛辰／綜合報導

新北市三蘆區5連霸女議員柯玟伶去年11月罹患膽道癌病逝，享年75歲。對此，敏盛醫院研究副院長江坤俊表示，膽道癌之所以棘手，是因為太難發現了，所以如果出現腹脹、腹痛、噁心、嘔吐等腸胃型症狀，同時伴隨體重下降，建議進一步做檢查，才能及早治療。

柯玟伶最後一次公開露面，是去年10月24日赴三重為姪女參選里長站台。當時她抱病上台助講，談到激動處淚流滿面，之後她希望早日康復，選擇開刀治療，無奈癌細胞已經擴散，最終在11天後因膽道癌不幸病逝，無緣看到姪女開票結果。

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對此，名醫江坤俊也在節目《健康2.0》提醒，膽道癌又稱膽管癌，死亡率跟「癌王」胰臟癌差不多，也比較少聽見，之所以難治療，就是因為太難發現了，位置也很難開刀處理，所以如果出現腹脹、腹痛、噁心、嘔吐、體重下降，甚至是黃疸、茶色尿或灰白色糞便，求診時就該主動提出，請醫生協助檢查。

腸胃肝膽科醫師錢政弘表示，肝臟的左葉右葉分布著許多密密麻麻的小膽管，用於收集膽汁，最後向下匯集成一個總膽管，但因腫瘤生長位置隱密、分布模糊，起初不易發現，比較容易晚期才診出，其中以長在肝門的腫瘤最為棘手，因為此處血管豐富，很難開刀切除，5年存活率依位置不同約落在8％至10％。

▲名醫江坤俊在節目上提醒膽道癌症狀，直言「真的非常難處理」。（圖／翻攝自TVBS節目《健康2.0》）

中山醫院家醫科醫師陳欣湄也說，膽管多數分布在肝臟內，癌症症狀多與膽道阻塞、肝臟腫大有關，像膽道癌患者90％都有膽結石，在膽道反覆發炎下，讓癌症風險因子大增。

陳欣湄指出，最常見的包括腹脹、腹痛、噁心、嘔吐、體重下降等腸胃型症狀，但症狀並不明顯，常被忽略，直到出現黃疸、皮膚癢、灰白色糞便，通常腫瘤已經很大，多半是癌症晚期，相當難治療，建議定期健康檢查或請教腸胃科醫生，才能及早發現治療。