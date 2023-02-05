IG網紅搭上人夫！甜蜜出遊喊「寶寶」　被抓包崩潰：幹嘛供我出來

▲IG網紅與人夫婚外情，正宮發現後氣炸提告（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳韻如／台北報導

北市一名正宮某天突然收到與丈夫同名的臉書帳號私訊，點開帳號一看，卻發現多張丈夫與一名小有名氣的IG網紅的親密合照，她隨即詢問丈夫，才知道自己遭到背叛，氣得立即對小三提告求償。法官審理後，判小三須賠償正宮20萬元。可上訴。

正宮主張，她與丈夫2016年間結婚，並育有一子，但沒想到婚後四年，她卻突然收到一個與丈夫同名同姓的臉書私訊，點開帳號一看，裡面竟有多張丈夫與小三的親密合照，且照片上方還記載「宜蘭基隆二日遊幸福」、「開心出遊」、「三週年」、「還是愛妳」的文字。

正宮當下一頭霧水，並立即詢問丈夫，丈夫這才坦承外遇，與小三已交往2至3年，且小三還曾透過通訊軟體喊他「寶寶」、「老公」。正宮頓時心碎，事後憤而對小三提告求償。

對此，小三表示，自己與人夫是不同部門的公司同事，因專案合作而有接觸，人夫進而展開追求，而她在得知人夫的已婚身分後，立即刻意與人夫保持距離，僅維持同事間必要的業務聯絡，但人夫卻在2020年10月間打給她，並錄下兩人對話內容，製作成電話錄音檔，還指稱她介入婚姻。

小三強調，正宮所提出的照片，並無法證明照片中的女子就是她本人，且她喊「寶寶」只是網路流行用語，另外詢問人夫「老公要陪我騎腳踏車嗎」則為誤傳，否認介入正宮婚姻，請求法官駁回正宮之訴。

不過，法官勘驗照片，發現照片中女子的穿著以及手提包，都與小三在社群上分享的相似。另外，錄音檔部分，周男與小三兩人還在互相爭論為何有人去騷擾正宮，以及為何人夫要供出小三身分，法官因此認定兩人關係超越一般同事的社交，不採信小三說詞，最終判小三須賠償正宮20萬元。可上訴。