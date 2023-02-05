長髮妹當街裸奔！雪地中「一團肉色」被鎖家門外　路人只顧拍片

▲ 少女在雪地中裸奔，狂按對講機卻進不了家門 。（圖／翻攝自e1.ru）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯第4大城葉卡捷琳堡（Yekaterinburg）上演限制級畫面，一名長髮女子在不知為何全裸在街上狂奔，似乎被鎖在門外進不了家門，單薄的身影看起來又冷又無助，路人卻不為所動或忙著拍影片，所幸後來有好心人伸出援手。

根據《每日星報》，一名年輕女子2日被拍到在葉卡捷琳堡南部齊奧爾科夫斯基地區（Tsiolkovsky）街道上全裸奔跑，衝向一棟建築狂按電鈴，疑似就是她家門口，但卻沒有人回應。

約25秒的直擊畫面顯示當時天氣嚴寒，道路被積雪覆蓋，這時一名少女一身肉色出現在街上，快速奔向一棟建築門口。據悉她按了一陣對講機後卻沒人開門，只能尷尬地站在一旁，努力想避開眾人目光。

拍下影片的目擊者說明，後來一名好心男子一邊脫下身上的黑色外套一邊靠近，讓少女穿上後再次開始按對講機，二人才一起進入建築物內。

目前不清楚少女被迫裸奔的原因，不過影片在社群媒體上曝光後，許多網友紛紛表示，「居然只有一個人幫忙，真是丟臉」、「旁邊那個人好怪，我不知道她為什麼裸體，但那個人完全沒幫忙，只忙著滑手機，最後跑上去幫忙的人幹得好」、「她可能發生什麼事了，但每個人都在旁觀、用手機拍影片」。