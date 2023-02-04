陸軍性愛實戰風暴延燒！今再傳5段最新影片流出　俯拍視角超露骨

▲陸軍八軍團性愛實戰影片風暴延燒，今又再傳出有5段最新影片流出。（資料圖／記者吳奕靖攝）

記者陳韻如／台北報導

陸軍八軍團性愛實戰影片風暴持續延燒！影片主角事後也到警局備案，女方也揚言對影片外流者提告，但仍無法阻止影片在網路上瘋傳，而一波未平一波又起，今（4）日又再度傳出5段疑似當事人的性愛影片，其中還有俯拍女主角口愛的畫面，整個內容相當露骨。

近日網路流傳幾段畫面，影片中一名穿著軍服的女子與一名精壯男子正在賣力連結，還不斷發出令人害羞的聲音，而仔細一看，畫面中的地點，疑似為軍方的營區寢室，女主角甚至以陽光形象上過青年日報招募人才。

▲女主角事後在群組請求協助。（圖／記者爆料網）

據了解，女主角為憲兵連中尉輔導長，男主角為陸軍八軍團XXX旅訓練官，雙方均未婚是情侶關係。不過，因於營內肇生違反男女分際情事，並使用手機拍攝影片，陸軍第八軍團指揮部獲報後立即編成專案小組進行行政調查，目前兩人已被調離現職接受調查。

事後女主角也透過LINE群組請求協助，「各位同學，請大家幫我一個忙，有些關於我的東西被流傳，大家如果有看到，麻煩截圖那個群組給我，...，讓我找出兇手。」並且正式採取法律行動。

儘管如此，仍阻止不了影片瘋傳，而今臉書社團「記者爆料網」又指出，有最新5段疑似兩名當事人的性愛影片，其中還有男主角俯拍女主角口愛，以及各種角度的性愛畫面，內容相當露骨。

「記者爆料網」還提到，「從房間的佈置來看，疑似是在民宅拍攝，而非在營區，而且從幾段影片的角度來看，好似是男方佈置拍攝，女主角並不知情，但又有些特寫女主的鏡頭，好像女軍官也知道在拍攝，究竟雙方合意自拍，還是存在偷拍的情節，目前難以確定。」

據悉，目前兩名軍官已被調離現職接受調查，而警方也表示，若是涉及轉傳或散布他人性私密影像，將觸犯刑法第235條散布猥褻物品罪，最高可處兩年以下有期徒刑、拘役或科或併科9萬元以下罰金，呼籲民眾切勿以身試法，警方也會全力偵辦。