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秋祭漏唱國歌！遺族不滿「不唱就不要辦啊」　陸軍八軍團回應了

▲▼國軍高雄忠靈塔。（圖／翻攝自Google Maps）

▲國軍高雄忠靈塔。（圖／翻攝自Google Maps）

中央社

3日是九三軍人節，陸軍第八軍團指揮部在國軍高雄忠靈塔舉行「110年緬懷國軍紀念陣亡將士秋祭典禮」，但卻漏奏國歌，引遺族不滿。陸軍第八軍團指揮部表示，對此次疏失深切檢討。

陸軍第八軍團指揮部3日舉辦「110年緬懷國軍紀念陣亡將士秋祭典禮」，結果典禮漏唱國歌，引起現場遺族不滿，有人率先站出來痛罵，「身為國軍長官，不唱國歌嗎？」立刻獲得其他遺族拍手認同，還有人附和「不唱國歌就不要辦啦！」

軍方人員見狀，立即上前安撫解釋，並坦承程序有問題，但遺族仍不領情說，這是不該有的瑕疵。隨後軍方也重新演奏國歌，將儀式重來一遍後，結束秋祭。

陸軍第八軍團指揮部傍晚發布新聞稿表示，國軍高雄忠靈塔舉行「110年緬懷國軍紀念陣亡將士秋祭典禮」，原儀程漏奏國歌，經觀禮人員提醒，即重新執行正確儀程；參與祭典官兵及遺族家屬均引聲高唱、表達尊崇，場面莊嚴隆重。

陸軍第八軍團指揮部說，第八軍團對此次疏失深切檢討，將反省精進，感謝遺族家屬的體諒及各界關心。陸軍第八軍團指揮部將秉持先烈將士愛國的精神志節，持續落實戰訓本務，傳承「保國衛民、守護家園」重任，不負國人所託。

澄清湖忠靈塔秋祭不唱國歌，群情激憤！ 陸軍八軍團今天上午在澄清湖忠靈塔舉辦110年國軍秋祭，儀式不到20分鐘就結束，而且現場行政疏失，竟然漏掉唱國歌程序，引發數十名遺族代表群情激憤當場抗議。 美國大聯盟在每次賽前，全體球迷都會起立團結的唱美國國歌，美國學校有重大活動時，都會先唱國歌，教室也會擺設國旗、新加坡中小學每天都要唱國歌。 身為捍衛中華民國的國軍，竟然忘記高唱國歌，何況秋祭對軍方來說是年度大事，陸軍八軍團指揮官還擔任主祭，這麼重要的場合，事前沒有預習嗎？往年都唱國歌，今年沒唱，事前不會覺得怪怪的嗎？還是陸軍八軍團在揣摩上意呢？！ 影片：來自於line轉傳

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