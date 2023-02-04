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新買iPhone 14！老闆貼完保護貼竟狠敲核桃：砸不壞...她嚇得大叫

新買的手機竟被保護貼老闆直接拿來砸核桃，女客人嚇的當場大叫。示意圖，非當事手機。（本刊資料照）

▲新買的手機竟被保護貼老闆直接拿來砸核桃，女客人當場嚇傻。示意圖，非當事手機。

圖文／鏡週刊

許多人買了新手機後，第一件做的事就是貼保護貼以及套上手機殼，以免貴森森的機子刮花、損壞了。保護貼的功能不斷推陳出新，除了護眼防窺之外，堅固性也是個賣點，就有大陸小攤販為了證明自家手機鋼化膜的堅固性，貼完後竟直接拿顧客的手機砸核桃，女顧客當場大叫一聲，回家後發現螢幕刮花了，整個大傻眼。

綜合陸媒報導，一名位於湖北的女性，逛街時隨意在路邊找了攤販幫忙給iPhone 14 Pro Max 貼膜，這老闆主打自家販售的手機鋼化膜保護性超強，怎麼都砸不壞，在幫女客人貼完保護膜後，下一秒竟然抓起手機砸核桃，客人被嚇得當場大叫，直喊「這我剛買的啊！」

老闆沒先打招呼就直接拿客人手機砸核桃。（截自微博）

▲老闆沒先打招呼就直接拿客人手機砸核桃。（截自微博）

老闆倒是老神在在一邊砸一邊強調自家的保護膜很厲害，核桃爛了手機螢幕都不會有事，砸完還用旁邊的金色小罐子又補充了一遍液體鋼化膜後才還給客人，當下女客看了看手機並無發現異狀，便付錢離開，沒想到回家仔細檢查後才發現，螢幕還是刮花了，氣得直說太傻眼了。

女客人返家後仔細檢查，被砸核桃的手機果然刮花了。（截自微博）

▲女客人返家後仔細檢查，被砸核桃的手機果然刮花了。（截自微博）

網友紛紛表示，「為什麼不是拿自己的手機砸啊，砸客人的也太扯」、「新手機還貼膜就是不想壞，誰這樣砸我手機我一定砸他腦子」、「這樣砸即便螢幕外觀沒事，內部硬體搞不好會出問題」、「有時候是鋼化膜沒事，螢幕卻碎了」。

也有大陸網友解釋，這攤販所謂的手機鋼化膜，是液態鋼化膜，也就是往手機螢幕上噴一些旁邊金色瓶子裡的液體，然後擦掉就完成了。這種液體在淘寶上幾塊錢就能買到一整瓶，愛怎麼噴就怎麼噴，純屬智商稅，但敲出來的刮痕就真的是手機螢幕的刮痕，讓苦主下次學聰明點，別再上當了。

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