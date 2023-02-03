離婚夫妻過年帶兒見面「1原因秒復婚」　網狂勸：不要

圖文／CTWANT

夫妻離婚，傷害最大的往往是孩子。中國安徽有一名失婚男子，因為離婚後和孩子分開，小兒子交給前妻撫養，大兒子則跟自己，看著本來天天打鬧的兄弟，如今只能在過年見面，讓他內心五味雜陳，決定和前妻復婚，引發外界關注和討論。

據《水木視訊》報導，男子拍攝2個兒子在過年吃燒烤的影片，他看到這一幕百感交集，因為和前妻離婚，2個孩子被迫分開，以前常常玩耍的兄弟，現在沒有生活在一塊，無法天天見面，只有過年才能難得見到，但感情也變淡了，很多時候都是「一個講一個聽」，不像從前那樣打鬧。

▲2個兒子感情不像以前好。（圖／翻攝自微博）



網友看到拘謹的2個孩子，不禁一陣心酸，紛紛勸說男子為兒子回頭，而男子考慮過後也決定復婚，就為了給孩子一個美好的童年。

然而，許多網友對這個決定都不認同，留言奉勸男子要三思而後行：「別了吧，離婚就是有矛盾，矛盾不解決復婚有什麼用，孩子們天天看你們吵架也沒有好的童年」、「離婚的問題解決了嗎？復婚的原因就是孩子？問題沒解決，下半年再離一次是吧」、「拿婚姻當兒戲？」、「不要拿孩子當藉口」，也有人建議不用復婚也能住一起，免得到時候又鬧離婚。

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