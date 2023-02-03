好市多草莓大福咬開藏「整條蟲」　人妻崩潰！6千人喊噁

▲好市多草莓大福內有蟲。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）



記者崔子柔／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）深受國人喜愛，不管是日常用品或是派對美食都會前往挑選，近日有一名人妻買了草莓大福回家，孩子咬一口就發現草莓裡面藏了整條蟲，讓不少網友湧入喊噁。

該名人妻昨（2）日在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，她從好市多買了一盒「日式草莓大福」，孩子一看到就迫不及待打開吃，才咬一口就覺得不對勁，拿下一看就發現草莓裡面有蟲。

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「還好是整條不是半條，不然心裡會有陰影」，原PO附上的圖片中可見，包在紅豆泥內的草莓，中間有一隻看起來已經死掉的蟲子。

▲人妻PO文。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）



貼文吸引超過6千人按讚，網友紛紛留言表示，「冬蟲夏草莓大福」、「只能要吃前先剖半檢查了」、「雖然只看到照片我也有陰影」、「加肉不加價」、「我冰箱還整盒躺在那邊，看到這我怎麼下得了口」。

也有人認為，這種情況很難完全避免，「草莓如果是一整顆下去做料理，真的沒辦法控制裡面有沒有蟲，外觀都是看不出來的」、「我自己身為烘焙業者，我覺得草莓裡面的蟲真的無法避免，如果我自己吃到也是會有陰影」。