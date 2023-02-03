　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

好市多草莓大福咬開藏「整條蟲」　人妻崩潰！6千人喊噁

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲好市多草莓大福內有蟲。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

記者崔子柔／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）深受國人喜愛，不管是日常用品或是派對美食都會前往挑選，近日有一名人妻買了草莓大福回家，孩子咬一口就發現草莓裡面藏了整條蟲，讓不少網友湧入喊噁。

該名人妻昨（2）日在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，她從好市多買了一盒「日式草莓大福」，孩子一看到就迫不及待打開吃，才咬一口就覺得不對勁，拿下一看就發現草莓裡面有蟲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「還好是整條不是半條，不然心裡會有陰影」，原PO附上的圖片中可見，包在紅豆泥內的草莓，中間有一隻看起來已經死掉的蟲子。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲人妻PO文。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

貼文吸引超過6千人按讚，網友紛紛留言表示，「冬蟲夏草莓大福」、「只能要吃前先剖半檢查了」、「雖然只看到照片我也有陰影」、「加肉不加價」、「我冰箱還整盒躺在那邊，看到這我怎麼下得了口」。

也有人認為，這種情況很難完全避免，「草莓如果是一整顆下去做料理，真的沒辦法控制裡面有沒有蟲，外觀都是看不出來的」、「我自己身為烘焙業者，我覺得草莓裡面的蟲真的無法避免，如果我自己吃到也是會有陰影」。

ET快訊
日本瘋傳「正妹拯救壽司5秒影片」1天千萬觀看　本尊竟是台灣人

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

雨炸元宵！明起中部以北變天　2地區連4天有雨

好市多草莓大福咬開藏「整條蟲」　人妻崩潰！6千人喊噁

雲林長髮妹為工作脫了！低溫僅剩比基尼　心疼畫面曝光

室內開除濕機還是潮　家電達人揭「這點」別忽略

質子治療打「擦邊球」！她眼長腫瘤免摘眼球　視力還恢復到1.0

周六立春煮財水　命理師曝撇步催出整年超旺財運

立春就拜土地公　她曝獨門秘招財運旺爆

從台北101看台灣燈會！觀景台俯瞰萬丈燈火　信義區亮點看這裡

燕麥奶取代鮮奶　營養師點出1風險：當心攝「醣」過量

12星座「火星金星互剋」！7日運勢一次看　天蠍被好運寵幸

蔡阿嘎放閃：每天都要親親！　「把自己送她」二伯超嫌棄XD

朱孝天吐心聲：委屈老婆和我在一起　曝拒生孩子原因「遺憾沒能做父親」

穿深色衣過馬路...遭自小客撞飛「死定了撞到人」　婦爆頭慘死

國外女用「嘉明」製作飾品 訂單意外爆量年收竟破億

避免觸發惡魔微笑濾鏡　邊吃邊嘟嘴表情超緊繃

鹿希派改編《真心換絕情》吳宗憲衝上台　父子合唱..他吐心聲：想要跟你道個歉

名車阿里山公路狂飆！　車輪操到變「風火輪」

BY2時隔3年回家…媽媽哭了！ 「母女3人機場相擁」超感動QQ

產後胸縮水去隆乳圓夢　老公支持全程貼心照顧

女駕駛國道追撞再碰名車　她竟直接走人秒被攔！

雨炸元宵！明起中部以北變天　2地區連4天有雨

好市多草莓大福咬開藏「整條蟲」　人妻崩潰！6千人喊噁

雲林長髮妹為工作脫了！低溫僅剩比基尼　心疼畫面曝光

室內開除濕機還是潮　家電達人揭「這點」別忽略

質子治療打「擦邊球」！她眼長腫瘤免摘眼球　視力還恢復到1.0

周六立春煮財水　命理師曝撇步催出整年超旺財運

立春就拜土地公　她曝獨門秘招財運旺爆

從台北101看台灣燈會！觀景台俯瞰萬丈燈火　信義區亮點看這裡

燕麥奶取代鮮奶　營養師點出1風險：當心攝「醣」過量

12星座「火星金星互剋」！7日運勢一次看　天蠍被好運寵幸

英澳聲明　強調反對片面改變台海現狀、深化對台關係

麥卡錫：目前沒有訪台行程　重申不容中國置喙

科技股領紅！那指漲逾3%　台積電ADR漲2.02%

弱勢拿得到6000！　金管會向金融業招手「偏鄉設點」

壽險海外跨業門檻變高！　資本適足率200％拉高到250％

雨炸元宵！明起中部以北變天　2地區連4天有雨

好市多草莓大福咬開藏「整條蟲」　人妻崩潰！6千人喊噁

「壽司郎屁孩」父含淚曝現況：在反省了！　找律師備戰不多言

金融時報：布林肯5日訪北京　將與習近平會面

睽違三年線下聚會！komoe攤位人氣角色集合　《FGO》引粉絲搶拍

大貓美洲獅狂拆家！破壞力超高　伸爪狂啃...完全毀滅布偶搖搖椅

生活熱門新聞

洗鴛鴦浴「男友全程1反應」！妹子超困惑

12生肖「運勢暴跌月份」曝！倒楣鬼衰3個月：有不少凶星

立春就拜土地公　她曝獨門秘招財運旺爆

美軍女飛官喊「台灣這點超危險」　不能常來

刮刮樂「爽中5000元」兌獎卻變一場空

Toyz宣布開飲料店！曝售價「1杯最高49元」

40歲沒專長能做啥工作？網推1職業：沒年齡上限

答不出論文研究方法！林智堅在審議會被考倒　挨轟「基礎能力不足」

「男友想要色色」她回1貼圖！下場悲哭：真的很誠實

雲林長髮妹為工作脫了！低溫僅剩比基尼

春天要來了！　鋒面「一波降雨」時間曝

「3生肖」2月財運旺翻　專家：有機會發大財

生男3大技巧　醫：努力「深入」讓Y精子衝刺

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

嚴爵退歌壇5年確定不唱了　嬌妻親揭他近況

動物園猩猩交疊激戰　狂抖60秒完事

獨／陸軍營區「性愛實戰」　上尉與女中尉「站姿交纏」

洗鴛鴦浴「男友全程1反應」！妹子超困惑

即／陸軍性愛實戰爆違紀　八軍團說話了

即／宏碁前CEO蘭奇因手術逝世　享壽69歲

警開3槍「乘客爆頭亡」被起訴　警政署說話了

快訊／吳宗憲二女兒生了！　

結婚證書拿出來！住飯店0元再送早餐

苗栗婦穿深色衣過馬路　遭自小客撞死　　

父母都黑幫！Makiyo曝「極道千金」生活

賓士車拒檢逃…警開槍打死乘客遭起訴

日本驚爆多處露天溫泉遭偷拍！逾萬人受害

12生肖「運勢暴跌月份」曝！倒楣鬼衰3個月：有不少凶星

痛到坐輪椅！她腿一開「臭綠膿狂瀉」　醫被薰爆：泡爛了

更多

最夯影音

更多
蔡阿嘎放閃：每天都要親親！　「把自己送她」二伯超嫌棄XD

蔡阿嘎放閃：每天都要親親！　「把自己送她」二伯超嫌棄XD
朱孝天吐心聲：委屈老婆和我在一起　曝拒生孩子原因「遺憾沒能做父親」

朱孝天吐心聲：委屈老婆和我在一起　曝拒生孩子原因「遺憾沒能做父親」

穿深色衣過馬路...遭自小客撞飛「死定了撞到人」　婦爆頭慘死

穿深色衣過馬路...遭自小客撞飛「死定了撞到人」　婦爆頭慘死

國外女用「嘉明」製作飾品 訂單意外爆量年收竟破億

國外女用「嘉明」製作飾品 訂單意外爆量年收竟破億

避免觸發惡魔微笑濾鏡　邊吃邊嘟嘴表情超緊繃

避免觸發惡魔微笑濾鏡　邊吃邊嘟嘴表情超緊繃

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面