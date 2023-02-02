快訊／宜蘭廢棄軍事拱形油庫　驚見「白骨乾屍」

▲宜蘭市進士路水田中央一處廢棄軍事拱形油庫，被發現有具白骨乾屍。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭市進士路水田中央一處廢棄軍事拱形油庫，2日下午，被民眾內有一具僅剩白骨乾屍，警方初步研判疑是男性遺體，目前，檢警正釐清死因身分中。

宜蘭有民眾2日下午4時許，在宜蘭市進士一路田中，廢棄的拱形軍事水泥油庫建築中，發現有一具僅剩白骨的乾屍體，嚇到跑去告訴里長，警方獲報趕到，從現場留下的衣服，研判應是一名男性，但現場尚看不出是否有打鬥等特殊狀況，而檢警正釐清死因身分中。