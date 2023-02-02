宜蘭鴕鳥逃脫逛大街跟車賽跑　有牌路霸超好笑！警方回應了

▲逃脫的駝鳥在大同鄉牛鬥清水橋上逛大街。（圖／翻攝《記者爆料網》，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

《抖音》PO出一段鴕鳥逃脫逛宜蘭大馬路、跟車賽跑影片，甚至當路霸攔車，令駕駛哭笑不得，這是2月1日下午從飼主家逃脫到在台7丙線宜蘭牛鬥清水橋的一隻鴕鳥的「傑作」，此也發引網友熱議：「有牌路霸」、「超好笑」、「重點是哪裡來的」。

何姓業者表示，逃脫的約一歲半公鴕鳥叫乖乖，目前疑似發情時期，所以特別愛跳舞！1日天下午3時許，有一組客人來農場用餐，其中這組客人有一位小朋友，和乖乖互動非常的良好，乖乖也很喜歡這位小朋友，後來客人用餐結束開車離開時，乖乖不捨小朋友離去，從而追車到馬路上上去，她見狀，趕緊騎機車追出去，把乖乖給帶回來。

養乖乖一年多來，乖乖跟客人互動都非常良好，但這次卻是第一次追著客人的車子出去，以後會特別注意，避免類似的情況發生，未來也打算找個老婆給乖乖，生一窩小駝鳥讓農場更加熱鬧！

宜蘭鴕鳥逛街引熱議，宜蘭三星警分局表示，2月1日15時許，有民眾所飼養的鴕鳥，逃脫到大同鄉牛鬥清水橋上，與車爭道，事後飼主立即將駝鳥帶回看管，但鴕鳥之行為已造成妨害交通，三星分局將依道路交通管理處罰條例第84條，處所有人新台幣3百元以上6百元以下罰鍰。

▲▼逃脫的駝鳥被飼主帶回看管。（圖／民眾提供，下同）

另用路車輛因閃避鴕鳥造成的違規行為，適用違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則第12條，駕駛汽車因閃避突發之意外狀況，致違反本條例規定，以不舉發為適當。

三星分局呼籲民眾，家中如有飼養寵物，務必將其周全看管，避免寵物亂竄至路面引發交通事故，以維護用路人安全，如遇緊急危險事故可打 110 電話，通報警方協助。