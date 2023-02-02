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快訊／20年來第一筆！拉法葉艦3.3億暗黑佣金　列支敦斯登已匯台

▲最高法院已裁定沒收拉法葉艦採購弊案的不法佣金。（資料照／翻攝自網路）

▲拉法葉軍艦採購弊案的不法佣金上百億元，其中3.3億元已匯回台灣。（資料照／翻攝自網路）

記者劉昌松／台北報導

曾被譽為動搖國本也要辦下去的「拉法葉艦軍購弊案」，軍火商汪傳浦(已歿)與家人非法收受的佣金原本都被海外銀行凍結住，經最高法院裁定沒收犯罪本金約5億美元後，法務部國際及兩岸法律司向歐洲各國尋求司法互助，終於在2日獲列支敦斯登國匯回汪家不法所得1103萬美元(約台幣3.3億元)，這是20多年來首筆追回的軍火佣金，將由北檢執行沒收程序後歸入國庫。

最高檢察署在2000年成立拉法葉艦弊案特調小組，除了偵辦相關承辦人員貪污情事外，為追查已逃逸遭通緝的汪傳浦非法佣金下落，也陸續向歐洲多國請求司法互助，取得大量銀行帳戶文件，並請各銀行凍結汪等人在瑞士、列支敦士登、盧森堡、奧地利、澤西島及曼島銀行內資產。

而涉案軍人郭力恆涉嫌收受回扣約台幣11億元部分，已經在法院判刑確定後，由瑞士協助將郭和哥哥名下款項返還我國繳庫完畢，但軍火商汪傳浦涉嫌協助隱藏佣金的妻子葉秀貞、子女汪家興、汪家勇、汪家明、汪君玲一家6口使用沒有到案，直到汪傳浦2015年客死異鄉，剩下汪妻和4名子女因提供帳戶幫助收佣、協助洗錢等罪，疑似藏匿英國遭北檢發布通緝至今。

▲▼軍火商汪傳浦(左，已歿)和妻子葉秀貞因拉法葉傭金弊案遭通緝。（圖／翻攝調查局網站）

▲汪傳浦(左，已歿)和妻子葉秀貞因拉法葉佣金弊案遭通緝。（圖／翻攝調查局網站）

過去《刑法》規定，被告的犯罪所得，必須在被告判刑後一併宣告沒收，2016年才修正為可在案件判決外，單獨宣告沒收，台北地檢署2017年開始依新法追討汪傳浦一家人非法收取的佣金，最高法院陸續於2019年及2021年間裁定確定，宣告沒收美金4億8719萬2808.72元(約台幣140億元)，北檢還正在向法院聲請查扣汪家犯罪所得的孳息，約3.46億美元(約104億元)。

至於已經裁判確定查扣的部分，北檢經法務部轉請外交部、入瑞士代表處協助，向列支敦斯登提出返還犯罪所得的請求，終於成功追回其中1103萬359.60美元(3.3億元)，這筆款項已經匯入北檢外幣專戶，將執行後續沒收程序後繳入國庫，針對剩下的約4億7616萬美元不法佣金（約台幣142億元），北檢表示，將持續透過司法互助管道追討，徹底剝奪犯罪者的不法所得。

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