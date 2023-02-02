首創英語界鐵人三項　中學生參加英語競賽可拿獎學金與證書

▲首屆英語界鐵人三項競賽今起開放報名，中學生參加英語競賽可拿獎學金與證書。（圖／忠欣公司提供）

記者許敏溶／台北報導

為了讓更多學生在生活中享受用英語溝通樂趣，TOEIC與TOEIC Bridge測驗的台灣區總代理忠欣公司，首度創辦英語界的鐵人三項活動「中學生溝通英語力競賽」，只要參加就可以獲得認證英語力證書，進入第二階段還可以獲得600元到1000元不等獎學金與認證英語力證書。

各行業對英文要求越來越高，英語基礎教育更顯得重要，忠欣公司為此舉辦首屆英語界鐵人三項活動「CHALLENGEnglish!Communication Triathlon中學生溝通英語力競賽」，提供證書與獎學金，讓中學生透過兩階段、三技能的英語競賽活動，從有趣的英語競賽活動中，體驗日常溝通英語，不僅可提升英文表達基礎與自信，也可以強化自我學習歷程。

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忠欣公司指出，英語界的鐵人三項活動「中學生溝通英語力競賽」，也就是針對「聽力、閱讀與口說」等三項英語力的競賽，採取兩階段活動關卡，只要參加就可以獲得認證英語力證書，國中、高中職學生都可上網報名，報名時間從即日起到3月3日。

忠欣公司表示，凡是闖過第一階段聽力與閱讀測驗後，進入第二階段學生，還可依據等級不同獲得600元到1000元不等的獎學金，以及認證英語力證書，讓學生從競賽與活動中秀出聽說讀實力，獲得學習成就感，並豐富學習歷程提前為升學做足準備。