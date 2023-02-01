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男子喝酒續攤過量猝死　法院判同桌6人「擔責」賠124萬元

▲喝酒,飲酒,白酒。（圖／CFP）

▲山東一名男子酒精中毒猝死，同桌6友人被罰賠償27.9萬元人民幣。（示意圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

山東省郯城縣一名男子在2020年時與友人在飯店喝酒還續攤，結果因飲酒過量酒精中毒猝死。郯城法院判其6名同桌共飲的「酒友」承擔部分責任，共需賠償27.9萬元人民幣（約124萬元新台幣）。這群「酒友」們不服上訴，臨沂市中院近日作出二審裁決，駁回上訴，維持原判。

▲喝酒,飲酒,白酒。（圖／CFP）

據了解，禚姓死者在2020年12月5日參與一場飯局，飯局開始後，死者與另兩人先喝完一瓶白酒，眾人酒酣耳熱之際，死者又與其中一人喝完另一瓶白酒。死者在宴席結束後，又到隔壁包廂內與另三人喝酒，結束後各自離開。

死者不勝酒力，在回家途中昏迷倒在路旁，經巡邏員警發現，聯繫家人將其送回家中。隔天，死者在床上被發現酒精中毒而亡。

郯城法院審理後認為，禚姓死者主動喝酒且過度飲酒，親屬在其喝醉後未能及時採取救治措施，致使其醉酒身亡，本人和家人應承擔80%的責任。同桌共飲兩瓶白酒的友人，讓死者在另一房間繼續喝酒，負較大責任，且未履行將其安全送回家的義務，應承擔10%的責任。

至於宴席發起者在死者飲酒期間未對其提醒勸阻，且未對受害人喝醉酒後安排回家，存有過錯，責任比例為3%，其餘三名友人需負擔1%的責任。因此，法院判決這6名酒友需賠償約27.9萬元人民幣給死者家屬。

 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒過量，有害健康。

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