帶槍橫行中部！通緝犯躲鐵皮屋吃泡麵被逮　低胸裝女友不捨對望

記者鄧木卿／台中報導

台中市29歲張姓男子去年即揹負槍毒3項通緝，平日在台中、彰化、南投等地活動，隨身攜帶1把改造手槍橫行中部，不斷換車、換藏身地點，徒增追緝困難，警方後來獲報張男躲在南投竹山一間鐵皮屋，日前清晨發動攻堅，只見張男端著泡麵準備要吃，驚訝問「你們怎麼知道我在這裡？」張男自知難逃，不但不反抗，還一口扛下桌上槍毒都是他的，一旁的女友和男性友人一臉感激和不捨。

▲揹負3條通緝的張男，帶槍橫行中部，藏身鐵皮屋吃泡麵被逮，一旁穿著低胸裝的女友不捨對望。（圖／民眾提供，下同）

台中市刑大偵八隊去年獲報，張男持有非法槍械，隨身攜帶改造槍枝、改造工具，有如一間移動式小型兵工廠，由於他揹負槍砲、毒品及傷害等通緝，為了規避追緝，四處搬遷藏匿，出入極為謹慎，多次駕駛不同車輛或搭乘友人車輛在中部地區流竄。

警方認為張男身上一直帶著槍枝，嚴重危害社會，必須盡快繩之以法，經鍥而不捨追查，終於得知張男藏匿在南投竹山一間鐵皮屋。

警方見時機成熟，清晨上門攻堅，當時張男在客廳準備大快朵頤享用熱騰騰的泡麵，對於突如其來的警方，一臉震驚錯愕，當場被逮。

現場查扣改造手槍金牛座1把、半成品改造手槍2把、子彈31顆、彈匣4只、槍枝零組件、改造工具起子、鉗子、板手、銼刀、磨刀石、砂輪機、鋼刷及槍管刷1批，還有海洛英1包（毛重0.52克）、安非他命6包（毛重5.12克）、吸食器10只、手機2支及現金7300元等贓證物。

張男辯稱槍枝是友人寄放，和他女友、男性友人無關，他沒有改造槍枝、沒有犯案、販賣，但警方從各項跡證及現場改造工具佐證，張男購買各式槍械零件後自行加工改造，全案以違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例罪嫌送辦，分別可處無期徒刑或5年以上有期徒刑，及2年以下有期徒刑。