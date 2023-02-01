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社會 社會焦點 保障人權

新北「丈夫昏倒客廳+妻子陳屍房內」　警追查發現悲劇原因

▲▼夫妻輕生。（救護示意圖／記者陳雕文攝）

▲丈夫昏倒在客廳，最後送醫獲救。（救護示意圖／記者陳雕文攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市中和一對夫妻自元旦深夜0時許失蹤，到了隔天下午，房東不斷敲門也得不到回應，決定報案。警消人員破門而入，先看到倒在客廳沙發且奄奄一息的丈夫，接著在臥室床上發現明顯死亡的妻子。警方起初懷疑是情殺，直到丈夫醒來後才翻盤。

據了解，30歲徐姓妻子跟34歲賴姓丈夫在中山路二段租屋，由於積欠當鋪、銀行及親友合計約80萬餘元的債務，但夫妻的薪資根本無力償還，因此決定共赴黃泉。

透過轉播看完101施放的煙火後，夫妻便在臥房輕生，後來賴男因身體不適，求生的本能驅使他逃離房間，但隨即昏厥倒在客廳的沙發上。賴男的同事因聯繫不到他，轉而請房東協助找人，房東到場敲門也沒回應，擔心出事趕緊報案。

警、消人員到場破門而入，發現賴男尚有一絲氣息，趕緊協助送醫，而房內的徐妻已經明顯死亡。醒過來的賴男情緒低落表示，因為債務問題無法解決，夫妻倆才決定走上絕路，而警方也在現場發現兩人親筆撰寫的遺書，全案依刑法第275條加工自殺罪移請偵辦。

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