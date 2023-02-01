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大陸 大陸焦點 特派現場

教授變禽獸！正妹博士生「當性奴3年」仍沒學位...淫亂情色對話曝

教授變禽獸！正妹博士生被逼當性奴3年仍沒學位，曝光淫亂情色對話。（翻自微博）

▲西南大學法學院博士生導師，利用職權性侵女學生達3年。（翻自微博）

圖文／鏡週刊

大陸西南大學法學院近日爆出醜聞，一名趙姓教授被指控，對一名女博士生性侵長達3年。女博士生相信用肉體換學位，但最後結果卻是被教授玩弄，拿不到學位，近日該名女博士生將教授的淫亂情色對話曝光，引發網友熱議與關注。

這名女博士生以「西南大學唯泉雪聲228」在微博上發聲，指控趙姓教授利用導師職權，脅迫其與他保持不正當關係長達3年，並要求如動物般隨叫隨到，否則就不對其學業進行指導。女學生表示，為完成學業，她忍辱負重3年，不只獻出肉體，還盡心盡力地為導師的學術事業做事，卻仍然在學位論文答辯通過後，不能被依法授予學位。

女學生還稱，她在去年9月就向校方舉報，但她批評校方毫無作為，趙姓教授也沒有任何道歉，根本在「糊弄自己」，於是她再請求教育部與西南大學調查，處分趙姓教授，並依法授予她博士學位。另一方面，女學生也將她與趙姓教授的情色對話曝光，醜事全都攤在陽光下，引發眾多網友關注與討論。

女學生曝光與教授的情色對話。（翻自微博）

▲女學生曝光與教授的情色對話。（翻自微博）

  女學生被教授當性奴3年，仍然拿不到博士學位。（翻自微博）

▲女學生最後仍然拿不到博士學位。（翻自微博）

西南大學在本月25日深夜緊急發文，證實調查屬實，並稱已報請教育主管部門撤銷趙姓教授的教師資格。至於學位授予的部分，校方稱「導師組將加強對女學生的幫助和指導」，表示女學生可以先申請博士畢業證書，在規定學習年限內，達到該學科博士學位創新性成果基本要求，再申請授予博士學位。

對於這起事件，網友們紛紛評論：「高校(大學)叫獸多，曝光的只是冰山一角」、「官員和教授與女性發生不正當關係性質其實一樣，都是威逼利誘，但教授很少因此完蛋的，最多的就是撤掉一些職務，不出校規範疇，甚至名譽都不受損。」

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。




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