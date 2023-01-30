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三重阿伯上車沒付錢還玩弄司機　眾人開譙他秒變孬！離譜影片曝

記者戴上容／新北報導

新北市一名67歲吳姓男子昨29日從三重區德林寺搭上公車，他因未戴口罩、票卡沒刷成功被司機兩度提醒，因而惱羞成怒沿途謾罵、騷擾司機，最誇張的是，他甚至摘下司機的帽子作勢要打人，有位男乘客看不下去破口大罵緊急報案，吳男被罵後瞬間變孬，轉身向大家道歉，但最後仍被警察帶走。

▲▼ 三重阿伯上車沒付錢，還玩司機惹怒眾人。（圖／臉書社團八里）

▲三重阿伯上車沒付錢，還把正在開車的司機帽子拿起來，惹怒眾人。（圖／臉書社團八里）

據悉，吳男昨下午5時許，在三重區三和路四段德林寺站搭上704路線公車，因票卡未感應成功且未戴口罩，林姓司機兩度好心提醒，吳男覺得被找麻煩，很不爽，下秒不顧司機正在開車沿途謾罵騷擾、伸手摘下司機的帽子揮舞作勢要打人。

其他乘客看不下去，有人拿起手機錄影、有壯丁怒譙破口大罵「你在衝三小」、有女子幫腔指責「他在開車耶！」，也有人大聲講電話報案「有人要找公車司機打架」。吳男被罵後瞬間變孬，立刻把帽子放回司機頭上，轉身向所有乘客揮手點頭道歉「歹勢！」這時公車已經停靠路邊，稍後三重警分局派員趕抵，登車將吳男帶回派出所規勸冷靜。

▼ 三重阿伯上車把正在開車的司機帽子拿起來，惹怒眾人，被罵後瞬間變孬，立刻把帽子放回司機頭上。（圖／臉書社團八里）

▲▼ 三重阿伯上車沒付錢，還玩司機惹怒眾人。（圖／臉書社團八里）

林姓司機等到將車駛回總站後到派出所協助釐清，吳男向警方坦承，是一時情緒失控，立即向司機道歉，雙方互不追究、各自離去。事後有人將影片貼上臉書社團再度引發眾怒，批評吳男「標準的欺善怕惡」，也有人說，「很佩服司機修養很好，沒和他起衝突。司機先生們都辛苦了！」

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