地板冷到炸裂！「啪啦響19秒」影片超嚇人　釣出一票受害者報災情

由朱興耀發佈於 2023年1月28日 星期六

網搜小組／趙蔡州報導

寒流發威，全台氣溫驟降，氣象局28日針對22縣市發布「低溫特報」。一名網友28日分享，他家中的地板磁磚，疑似因為熱脹冷縮爆裂，爆裂前還不斷傳出「啪啦啪啦」聲響，影片一出立刻引發網友熱烈討論。

▲寒流讓全台氣溫驟降，原PO貼影片驚呼，家裡的地板冷到爆裂。（圖／翻攝自爆廢公社）

原PO在臉書社團「爆廢公社」發文，貼出家中地板冷到爆裂的影片，其中一段19秒影片可以看見，家中隆起的地板磁磚上，不斷傳出啪啦、啪啦零碎的聲響，幾秒後突然發生一次類似玻璃碎掉的巨大聲響，讓他嚇到忍不住顫抖。

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另一段16秒影片則可以看見，原PO家中地板原本白色的磁磚，出現了一條又一條長長的裂痕，其中幾片磁磚還發生明顯隆起的情況，還有一塊磁磚的邊角碎裂成數十片，災情相當慘重。

由朱興耀發佈於 2023年1月28日 星期六

影片一出立刻引發網友熱烈討論，「如果是彩券行，又會說財神來了」、「碎碎平安」、「熱脹冷縮的原理」、「冰冷天就是貼磁磚業的旺季」、「要花一筆錢修理了」、「我現在看著地板也在擔心」、「全部改木地板，但還是得花幾萬」。

也有許多受害人分享類似災情，「真的超無奈，我家地板磁磚也是膨起來，目前膨20片吧，還沒破」、「我家也是，年前自己敲掉」、「你不孤單，我家也超慘」、「跟我家的一樣，已爆過2個地方」。

▼其他網友分享類似的災情。（圖／翻攝自爆廢公社）