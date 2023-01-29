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「揭秘」武大郎是一米八高富帥？　古墓主人慘遭後人誤會

▲▼ 真正的歷史武大郎是高富帥 。（圖／翻攝 百度）

▲《水滸傳》武大郎的五短身材深入人心 。（圖／翻攝 悟空問答）

記者任以芳／綜合報導

中國經典名著《水滸傳》裡經典人物武大郎，讓人印象深刻，身高不到150公分，靠賣燒餅養活美嬌娘潘金蓮，還被西門慶戴綠帽殺害。到底歷史上有沒有武大郎原型？大陸早期曾發現一處古墓，墓碑文寫「武大郎原名武植」，引起熱烈討論，因為墓室的主人不但當官還是180公分高富帥。但實際上他也不是武大郎，所處年代與施耐庵有很大差距。

綜合陸媒報導，1996年在河北清河縣發現一處古墓，墓碑上的碑文引起的專家注意，上面寫武大郎原名武植，少時聰明，中年中進士，官拜七品。

專家經過整理這篇《武植墓誌》記錄武大郎的一生，研究墓室遺骨後判斷，武植身高至少一米八，不是施耐庵筆下的一米五不到的武大郎。外界好奇，為何施耐庵會塑造一個與原型完全相反的角色？

有此一說，可能是武植（武大郎）交友不慎，相傳他中進士後做官，好友黃唐因房子燒毀前來投靠。武植沒有考中以前，都是黃唐接濟他，武植想盡辦法到達好友，好吃好住照應生活。

直到黃唐要求要一官半職不合理要求，武植為官清廉，拒絕了好友的請求。沒想到，黃唐回老家後，沿途散播流言，說武大郎是一米五小矮個，長得醜還沒情義。最後，黃唐到家後發現武植幫自己從重建一座新房子，這下後悔也來不及，謠言早就傳播出去。

▲▼ 真正的歷史武大郎是高富帥 。（圖／翻攝 百度）

▲ 古墓的主人武植並不是施耐庵筆下的武大郎。 （圖／翻攝 悟空問答）

後人把故事兜起來，說是施耐庵聽到武植被誣陷的故事後，加以引用塑造武大郎的形象，到目前為止聽來好像很合理，實際上時空背景錯得離譜，古墓的主人武植並不是施耐庵筆下的武大郎。

《水滸傳》成書於元末明初，武植的生存年代在永樂年間（族譜記載），當時他根本沒出世，施耐庵（羅貫中）如何去引述武植故事。從旁證來看，墓誌銘記載武植「中年舉進士」，遍查永樂和大明進士榜，未找到武植的名號。

從古墓記載來看，永樂年間確實武植存在，也叫武大郎，但這個武大郎並非《水滸傳》裡的武大郎。究竟施耐庵筆下武大郎真有其人，將是永遠的謎。

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