超級電腦計算結果曝！地球2100年將面臨大滅絕　逾25％物種將消失

▲研究指出，受到全球暖化影響，到了2100年地球可能會有27％的物種消失。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

國際一項最新研究顯示，依照目前的趨勢，在本世紀結束之前，地球上可能會有超過10％的物種滅絕，到了2100年可能會有27％的物種消失，而人類活動和氣候變遷就是最主要的致命因素。

根據《衛報》報導，發表在國際期刊《科學先端》（Science Advances）的最新研究指出，在本世紀結束之前，有超過4.2萬個物種可能受到人類活動影響而滅絕，氣候危機將在未來數十年內加速滅絕的連鎖反應，因為掠食者失去獵物、寄生蟲失去宿主，氣溫上升導致地球到生命網路被破壞。

此項研究透過超級電腦模擬，了解全球暖化和土地開發對生命網路所產生的影響，結果發現到了2050年，有6％的動物和植物會消失，而在本世紀末會有13％的物種滅絕；在最嚴重的情況下，到了2100年會有27％的動植物消失。

研究第一作者、歐盟委員會科學家斯特羅納（Giovanni Strona）表示，他們透過虛擬世界繪製了全球數千物種的最終命運，以推定現實世界中「爆發」的可能性，而氣候變遷將視物種滅絕的主要致命因素。

共同作者澳洲福林德斯大學（Flinders University）教授布拉德肖（Corey Bradshaw）指出，這項研究還考慮了生物多樣性，推算了食物鏈中物種滅絕所導致的直接影響，「想想因氣候變遷而失去獵物的掠食性物種，被捕的物種消失屬於初級滅絕，接著就會造成掠食者滅絕，每個物種都在某種程度上依賴另一個物種。」