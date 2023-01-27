嚇到吃手手！台灣從地心穿過去的地方也叫「福爾摩沙」

▲對蹠點也可稱為地球的相對極，分別位於地球的兩端。（圖／Unsplash）

記者林璟倩／綜合報導

你知道地球是圓的，那你有想過站在台灣從地心穿過去的地方是哪裡嗎？答案可能會讓你嚇到吃手手，因為那個地方雖然遠在阿根廷，名字竟然也叫做「福爾摩沙」，不僅氣候環境相似度高，連google翻譯都會福爾摩沙省／台灣省傻傻分不清楚，根本就像台灣的平行宇宙！

▲站在台北市的對蹠點正好是阿根廷的福爾摩沙省。（圖／翻攝自Google map）

根據維基百科說明，從地球上的某一地點向地心出發，穿過地心後所抵達的另一端，就是該地點的對蹠（ㄓˊ）點。對蹠點也可稱為地球的相對極，由於對蹠點分別位於地球的兩端，其最大的特徵就是彼此的寒暑與晝夜剛好相反。

對蹠點英文是由anti（相對、反向）與pode（腳）兩字所組成，因為人站在地球表面上均是頭朝天、腳踩地，所以若有兩個人同時站在地球直徑的兩端，兩人的腳底將會彼此相對，因此對蹠點就成為相對位置在地球上最遠的距離。

▲把維基百科上的阿根廷福爾摩沙省網頁資訊丟到翻譯，會產生多處福爾摩沙省和台灣傻傻分不清楚的誤譯。（圖／翻攝自Google翻譯）

然而，地球表面有超過70%是海洋，因此世界上很少有兩個城市會剛好為相對應的對蹠點，而名字還恰巧相同的肯定比日本壓縮機更為稀少。臺灣大多數區域的對蹠點位於巴拉圭國境內，若以台北市去找對蹠點，則會發現剛好正對著阿根廷的福爾摩沙省（Provincia de Formosa），若由高雄查找則是會對應到巴拉圭的阿耶斯總統省（Presidente Hayes）。

特別的是，和當初台灣被路過的葡萄牙航海家大讚「Formosa」一樣，阿根廷的福爾摩沙省也坐落在豐富的自然環境中，有如詩如畫的叢林、熱帶森林和大草原相結合，是大量動物物種的棲息地，它是生物多樣性最豐富的省份之一。