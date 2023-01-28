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日媒：一國兩制對台行不通　習近平找「國師」王滬寧擘劃替代方案

▲▼中國國家主席習近平。（圖／路透）

▲ 中國國家主席習近平。（圖／路透）

文／中央社台北28日電

日本媒體披露，由於中共領導人習近平對香港採取強硬立場致台灣民意驟變，顯然北京高層已知一國兩制行不通，因此習重用被譽為「國師」的王滬寧，由他擘畫取代一國兩制的兩岸統一新論述。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）26日報導，確保香港高度自治的一國兩制方案，原本是由已故領導人鄧小平倡議，更是中共訴諸對台和平統一的重要方略。

不過自習近平主政並下令對香港採取強硬立場後，台灣民意驟變，顯然一國兩制再也行不通，中共高層也心知肚明。

儘管如此，對於習而言這並非壞事，反而給予他良機得以捨棄鄧時代延續至今的一國兩制方案，以便制定屬於習主政時期的統一台灣方略。

熟悉中共內情的消息來源透露，若干分析指出，中國憑藉武力統一台灣的威脅迫在眉睫，但事實並非如此，首要是中共將先提出新的論述取代一國兩制，以此對台施壓。

這位消息人士研判，新論述將成為衡量對台統戰進展的指標，並藉此決定是否有必要動武。

但因當前兩岸關係非常緊張，難以預料中共何時拍板新的統一台灣方略，何況若新戰略僅被視為對台灣構成威脅，恐怕適得其反。

不具名權威人士指出，宣布新的對台統一戰略時機尚未確定，可能還得經歷一段時日，中國目前別無選擇，只能暫時採取觀望態度。

▲▼ 王滬寧是唯一學者出身的政治局常委。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 王滬寧是唯一學者出身的政治局常委。（圖／達志影像／美聯社）

至於由誰來扛起擘劃統一新論述的重任？習近平則是委由王滬寧。

報導說，中共去年10月召開20大前，7席政治局常委中李克強、汪洋與王滬寧都是67歲，依據「七上八下」的不成文慣例還無需走人，經20大人事改組，這3人卻只有王滬寧留下來。

消息來源透露，由於習近平仍意圖尋求第4任，這回中共高層人事變革透露他布局的政治方略，那就是「王滬寧肩負為兩岸統一奠定基礎的重任」。

王滬寧是唯一學者出身的政治局常委，他曾在復旦大學任教國際政治，被視為中共意識形態的國師。江澤民的三個代表，胡錦濤的科學發展觀及習近平的新時代中國特色社會主義等論述，據信都是出自他的手筆。

中國官媒新華社18日報導，中國全國政協常委會公佈新一屆全國政協委員名單，其中包含在中共黨內排名第4的王滬寧，依照慣例他可望在3月接替汪洋擔任全國政協主席。

全國政協是中共最高的政治協商機構，主責統戰，包括拉攏台灣，如此王滬寧也有望擔綱中央對台工作領導小組副組長，這是中共處理台灣議題的最高決策機構，一般由中共總書記擔任小組組長。

此外，並未因「七上八下」限制而卸任反受重用的中共前外長王毅晉升政治局委員，並擔綱中共外交一把手中央外事辦主任，固然他得就外交事務向習近平負責，不過凡涉及對台工作的範疇，他也得向王滬寧報告。

這是因為預料王毅也將擔任對台工作領導小組秘書長，而王滬寧則是副組長，如此一來，中共的對台工作將由二王挑大梁。（編輯：曹宇帆）

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