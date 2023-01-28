臺灣青年作曲家謝惠如《印象鳶鳴》　國際音樂比賽獲金獎

▲嘉義民族管弦樂團在嘉義縣表演藝術中心發表。（圖／呂翼雲提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2022年在義大利舉辦的韋瓦第國際音樂比賽（Vivaldi International Music Competition），臺灣青年作曲家謝惠如(Hui-Ju Hannah Hsieh)以嘉義民族管弦樂團委託創作《印象鳶鳴》一曲，於第四季競賽中經過激烈的角逐，榮獲2大獎項，分別為「原創」類別金獎、「民族音樂」類別金獎。

▲臺灣青年作曲家謝惠如《印象鳶鳴》 獲「原創」「民族音樂」金獎 。（圖／呂翼雲提供）



嘉義民族管弦樂團（Chiayi Traditional Orchestra ,CTO）創團理念之一為「在地連結」，近年積極推動在地的契機之下，2021年團長呂翼雲偕臺灣青年作曲家謝惠如及CTO行政團隊到嘉義縣大埔鄉曾文水庫進行田野調查，尋找《印象鳶鳴》創作靈感。並在2022年9月「2022嘉義國樂節」《時光隧道下的兩端V-》閉幕音樂會，由客席指揮李英與嘉義民族管弦樂團在嘉義縣表演藝術中心–演藝廳發表。此曲亦是10月第二屆大埔藝術節水上音樂會-鳴響的主題曲。

▲嘉義民族管弦樂團在大埔藝術節水上音樂會-。（圖／呂翼雲提供）

2023年嘉義民族管弦樂團帶著更大的抱負與企圖心持續深耕地方，產出屬於嘉義的聲音，從嘉義向外出發，串流不同場域的聲音與文化。CTO近期正在招考樂團團員與專職藝術行政，相關資訊請參閱嘉義民族管弦樂團臉書（Facebook）粉絲專頁、國藝會藝文求才網。