孫女已病逝！阿公阿嬤竟然每年和「她」通電話　遭網罵爆刪影片

記者張寧倢／綜合外電報導

國外一名女子自拍影片透露，自己每年節慶假期時，都會假扮成她已經過世的同卵雙胞胎姐妹，欺騙年邁的祖父母。她說，這一切都是為了要對祖父母隱瞞姐妹已經過世的消息，以免老人家聽聞噩耗後承受不住。但這樣的做法也引發網友們熱議，甚至被批評這種謊言「很可怕」，目前她已刪除了2部相關影片。

▲國外女網友透露自己每年都假裝成她死去的雙胞胎姐妹，欺騙祖父母。（圖／翻攝自TikTok／@annie_niu）

根據《獨立報》等外媒報導，在TikTok擁有10萬粉絲追蹤的亞裔女子牛安妮（Annie Niu），2022年底上傳的影片中，她假裝自己是去世的雙胞胎姐妹和祖父母通電話。字幕寫道，「當你的雙胞胎姐妹3年前去世了，但你還沒告訴你祖父母，所以你不得不在每次假期期間，假扮成她，打電話給他們。」影片一度突破890萬次瀏覽數，但目前已經刪除。

牛安妮後來又PO出新影片，裡頭提到她的雙胞胎姐妹因病毒性腦膜炎病逝約3年，自此開始，她每年假期都假裝成姐妹打給祖父母，而且這樣的事情「在亞洲文化中很常見」，家人們只是想要保護老年人不受可怕噩耗的消息影響。牛安妮說，雙胞胎姐妹倆基本上是爺爺奶奶養大的，因此感情很親密，不過仍逃不過網友質疑，最後這支影片也下架。

▲牛安妮說，她和已故雙胞胎姐妹基本上都是爺爺奶奶帶大的，所以不忍心看老人家聽聞姐妹去世的噩耗。（圖／翻攝自TikTok／@annie_niu）

牛安妮在影片中表示，她知道許多人可能會說，「嗯？是嗎？他們（祖父母）應該有權知道」，但她認為「他們不該就這樣去世，但如果告訴他們了，你也不能保證這不會發生」。她堅稱，之後還是會繼續替已故姐妹缺席聚會找藉口，「我們不忍心告訴他們，這會壓垮他們的。」

留言區仍出現網友質疑，「如果後來被爺爺奶奶發現了又該怎麼辦？」、「這整件事真的都很令人作嘔」。但也有人支持她並同情這樣的情況，「妳為了保護妳的祖父母無私地付出，儘管這對妳來說一定很痛苦」、「這對雙方而言都是痛苦且艱難的，老實說，我甚至無法批判她選擇這樣做」。