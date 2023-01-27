火鍋菜盤驚見「超肥活蛞蝓」！妹子當場嚇壞　網警告：小心會出人命

▲原PO到火鍋店用餐。（圖／翻攝自Dcard）

記者朱祖儀／綜合報導

天氣冷颼颼，吃個火鍋就能溫暖身體。但一名女網友近日到一間火鍋店用餐卻頻頻遇到狀況，先是服務生態度不佳，上菜一直出問題，最誇張的是，菜盤裡面有一隻超大的「活跳跳蛞蝓」，服務生看到後也只說「可能從菜裡面跑出來的吧」，讓他們用餐體驗非常差。文章曝光後掀起熱議。

原PO在Dcard發文表示，近日到台東一間連鎖火鍋店用餐，但碰到許多問題。一開始他們想要點餐，可是才說到一半服務生就想要走人，且餐點一直被遺漏，就算反應也只是被敷衍，過了1個小時，服務生才跑過來確認，餐點終於陸續上齊。她無奈表示「剛剛在前面反應的時候，應該就要來對單了吧，過了1個小時後再來對單來得及嗎？從這過程中看得出來，非常不專業，真的非常需要加強」。

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此外，正當原PO一行人準備大快朵頤時，妹妹發現菜盤裡面有東西在蠕動，才驚覺上面竟有一隻又大又肥的蛞蝓，而且還是活跳跳的。他們找來服務生詢問，結果對方只回「可能是自己從菜裡跑出來的吧」，之後要他們等一下，就跑去做其他事情，讓她看了十分無言，「如果是小隻菜蟲就算了，大家都能體諒，但是一隻洗菜、擺盤、上菜就能發現的大隻蛞蝓，卻沒任何一個人發現，認真懷疑是不是沒有在洗菜？」

▲菜盤裡面有一隻超巨大的活蛞蝓。（圖／翻攝自Dcard）

原PO表示，雖然可以體諒過年期間會比較忙碌，但服務生還是應該把每桌都處理好才對，欲速則不達，「想要快，但每一桌都東漏西漏，這樣更有效率嗎？我覺得沒有」，而且不只他們那桌有問題，其他客人等餐也等了很久。他們發現蛞蝓之後，現場也沒有任何相關人員來進一步了解狀況，且一句道歉都沒有，「我敢說要是粗線條或者沒注意的人，肯定直接當香菇吃了」，直言難得聚餐卻被害得心情很差。

不少網友看到後，紛紛表示「嘔嘔嘔好大隻，真的一不注意會以為是香菇」、「極度噁心，但牠真的長得好像香菇，面對這種嚴重的食安問題建議店家自行倒店」、「目前看到最噁心，而且還是活的，拜託倒店」、「超噁欸，直接反胃」、「超噁心，如果我遇到一定會直接哭出來」、「半夜看到這個真的嘔嘔嘔，我要睡不著了」、「好恐怖…真的還好有發現，然後很好奇為什麼會出現在裡面」、「今天才剛吃火鍋的說，現在渾身不對勁」。

另外，也有人分享先前澳洲一名19歲男子生吞活蛞蝓，結果在血液中發現寄生蟲「廣東住血線蟲（Rat Lungworm）」，導致終身癱瘓的新聞，表示「這真的是很嚴重的食安問題，還好你們發現，不然一不小心可能出人命」。事實上，先前ICU醫師陳志金就曾在臉書提醒，「不只是蛞蝓，蝸牛、福壽螺也會！不只是生吃蛞蝓、蝸牛，就連牠們爬過的蔬菜，都可能有傳染的風險」，因此提醒3點，1.請勿生食蝸牛、螺類、蛞蝓，2.勿讓小孩接觸蝸牛、螺類及蛞蝓，3.生機飲食者一定要洗淨蔬果。

根據衛福部疾病管制署資料顯示，全球第一個「廣東住血線蟲感染症」的報告病例就發生在台灣，1945年野村（Nomura）和林（Lin）在台南一名15歲日本男孩的脊髓液中首先發現幼成蟲（第5期幼蟲）；台灣早年於屏東和高雄一代甚為流行。疾管署指出，人類若誤食少量寄生蟲，可能無症狀或因症狀輕微而自行痊癒，若食入寄生蟲數量過多，可能危及生命。