　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

烏克蘭下一步想要西方第四代戰鬥機　歐洲外交官：只是時間問題

▲F-16是全球最暢銷的戰機。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭下一步將目光投向F-16等西方第四代戰鬥機。（圖／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

在德國和美國承諾為烏克蘭提供主力戰車後，烏克蘭一名國防部顧問表示，基輔的下一步將是爭取獲得西方的第四代戰鬥機，例如美製F-16戰機。有歐洲外交官透露，西方國家已經展開討論，軍援烏克蘭先進戰機只是「時間早晚問題」。

路透社報導，德國和美國25日宣布為烏克蘭提供先進主力戰車，預期能大幅增加烏軍戰力。烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）的顧問薩克（Yuriy Sak）表示，「下一個問題將是戰鬥機。」

烏克蘭空軍僅擁有一支由蘇聯時代戰鬥機組成的老舊機隊，有些戰機甚至在烏克蘭獨立前就已經開始服役，如今大多用於攔截任務和空襲俄軍陣地。薩克表示，如果烏克蘭能獲得西方戰機，將能取得巨大的戰場優勢，不光是F-16戰機，而是任何第四代戰機，「這就是我們想要的」。

來自西方國家的軍事支援對基輔而言至關重要，而隨著戰事發展，西方軍援手段也不斷打破過去禁忌。薩克說，「他們原本不想給重型火砲，但他們給了；他們不想給海馬斯系統，但他們也給了；他們原本也不想給坦克，但現在他們也給了。除了核武器，沒有什麼是我們得不到的。」

美國白宮副國家安全顧問芬納（Jon Finer）26日向MSNBC新聞表示，美國將會「非常謹慎地」和基輔與盟友討論提供戰機的議題。芬納表示，美國並沒有排除特定武器系統，但會根據烏克蘭的處境和戰爭階段調整軍事援助。

儘管目前西方軍援戰機一事仍未明朗，但烏克蘭空軍始終渴望能獲得西方提供的先進戰機。一名代號為「Juice」的烏克蘭空軍飛行員向路透社表示，許多空軍飛官都在抽空學習英語，因為他們預期基輔總有一天會獲得F-16之類的西方戰機。

另據美國政治新聞網站《政客》（Politico）報導，繼先進主力戰車之後，西方國家已經開始討論是否提供戰機給烏克蘭。報導指出，有6名西方軍事官員和外交官證實，在波羅的海國家的支持下，烏克蘭官員所推動的戰鬥機軍援項目已經開始內部討論。

其中一名歐洲外交官表示，烏克蘭獲得西方武器的速度正在加速，提供戰鬥機「在今天還是完全難以想像的事情，但我們在2到3週內也許就會開始這方面討論」；另一名歐洲外交官則說，在戰爭初期，西方國家不成文的規定是「不會立刻提供全套武器裝備」，因為擔心激起俄國強烈反應，西方的想法是應該逐步提供援助，並且觀察俄國的每一步反應。

這名外交官說，從「標槍」反戰車飛彈、「刺針」便攜式防空飛彈到「海馬斯系統」，以及近期的「愛國者」地對空飛彈、戰車和裝甲車，西方的軍援力道一直是呈現緩慢但穩步上升趨勢，因此提供戰鬥機也只是「時間問題」。

ET快訊
快訊／桃園2偵查隊長「與黑道聚餐」未報備　遭拔官記大過

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

NASA研發核動力太空船　為人類登陸火星做準備

烏克蘭下一步想要西方第四代戰鬥機　歐洲外交官：只是時間問題

小行星「異常接近」地球　直徑8.5公尺將掠過南美洲南端

德國點頭送烏克蘭豹2戰車　俄軍隔天立刻發動空襲「至少11死」

援烏抗俄！德國防長：豹2戰車「3月底」就會送達烏克蘭

NHK：日本擬5／8降級COVID-19為「流感等級」

白肌模特兒遭槍殺宣布破案！　幕後主使是菲律賓陸軍高官

馬斯克：特斯拉最大競爭對手可能是一家中國公司

光頭刺青男性侵2人妻　收押「女子監獄」爽爽過！妻子看照片後笑瘋

日媒曝：美前印太司令下周訪台！　曾示警「中國6年內武力犯台」

歲末殺豬公！見成堆千元大鈔　男結算總金額52萬：1年存1隻

大媽停車堅持移黃牌重機！　不聽民眾勸狂跳針：可以啦

林書豪加盟PLG鋼鐵人！　披7號戰袍：高雄我來了

一家人排練嗨跳《眉飛色舞》　千手觀音+走位網笑：好有才

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

駕駛國道「放手吹笛子」　妹子驚呆錄下：太扯啦

(無標) 逆向撞遊覽車

以貓代兔！越南過貓年　寶寶2023出生都屬「貓」

約跳槽遭拒...酒醉保全不滿　超商前「鑰匙插頭」男送醫亡

妹子近距離站鸚鵡旁想合照　4隻降落頭頂！她崩潰狂奔

NASA研發核動力太空船　為人類登陸火星做準備

烏克蘭下一步想要西方第四代戰鬥機　歐洲外交官：只是時間問題

小行星「異常接近」地球　直徑8.5公尺將掠過南美洲南端

德國點頭送烏克蘭豹2戰車　俄軍隔天立刻發動空襲「至少11死」

援烏抗俄！德國防長：豹2戰車「3月底」就會送達烏克蘭

NHK：日本擬5／8降級COVID-19為「流感等級」

白肌模特兒遭槍殺宣布破案！　幕後主使是菲律賓陸軍高官

馬斯克：特斯拉最大競爭對手可能是一家中國公司

光頭刺青男性侵2人妻　收押「女子監獄」爽爽過！妻子看照片後笑瘋

日媒曝：美前印太司令下周訪台！　曾示警「中國6年內武力犯台」

NASA研發核動力太空船　為人類登陸火星做準備

（過年留稿15）年後轉職看過來！超夯8大職缺　AI工程師年收300萬

過年通宵狂歡不想面對上班日　3招3營養素把心收回來

1400萬輛機車「擠爆台灣」！交通亂象登外媒　他提方法解救

烏克蘭下一步想要西方第四代戰鬥機　歐洲外交官：只是時間問題

小行星「異常接近」地球　直徑8.5公尺將掠過南美洲南端

台鐵「黑狗兄」穿制服寒夜值勤　盡責背影萬人朝聖：三餐加雞腿了

德國點頭送烏克蘭豹2戰車　俄軍隔天立刻發動空襲「至少11死」

台南吃網美冰店！她嫌男友停車慢「當街扭打」最後都沒吃到冰

台積電第四季營收超亮眼！謝金河：用數字證明了實力

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

國際熱門新聞

東亞「奪命寒流」恐成新常態

光頭男性侵2人妻　收押「女子監獄」爽爽過

貨櫃傳求救聲！打開驚見10歲童「漂流3千公里」

模特兒遭槍殺案！杜特蒂指揮官涉案

她「9年前去世丈夫」突現身餐廳　16秒片引熱議

馬斯克：特斯拉競爭對手是中國公司

日本擬5/8降級COVID-19為流感等級

4歲弟落河失蹤　2天後鱷魚揹屍回家了

飛機發動機沒關！地勤走過被吸入慘死

愛愛時「陰莖骨折」案例暴增！醫曝這姿勢最易受傷

德國：豹2戰車3月底送抵烏克蘭

59歲富豪睡遍AV女優終收山！婚後才知嫩妻真實身分

狼醫趁健檢偷拍14少女「上半身全裸」！

女大生被撿屍後丟包　半夜站路邊慘遭撞死

更多熱門

相關新聞

德點頭援烏豹2　俄軍隔天空襲11死

德點頭援烏豹2　俄軍隔天空襲11死

德國和美國承諾向烏克蘭提供先進主力戰車後，俄羅斯軍隊26日再度對烏克蘭基礎能源設施發動新一輪空襲，造成至少11人死亡。俄軍近期大約每兩周便會發動一次空襲，最新一次就發生在德國承諾提供豹2坦克後，警告意味濃厚。

烏克蘭全境響空襲警報　恐有30多枚彈襲

烏克蘭全境響空襲警報　恐有30多枚彈襲

白宮：拜登致電英法德義領袖　商討援烏抗俄

白宮：拜登致電英法德義領袖　商討援烏抗俄

即／拜登宣布：向烏克蘭提供M1坦克

即／拜登宣布：向烏克蘭提供M1坦克

烏克蘭首證實　鹽礦重鎮蘇勒答爾宣告淪陷

烏克蘭首證實　鹽礦重鎮蘇勒答爾宣告淪陷

關鍵字：

俄烏戰爭烏克蘭

讀者迴響

熱門新聞

國小正妹師陳屍臥室　父抱遺體哭斷腸

《玩很大》錄影驚爆意外！

蘆洲酒醉鑰匙殺人！男子滿頭血倒地亡

旗津海產5000元合菜「連4道菜都冷的」！他怒走人

7-11開出張千萬發票！中獎名單快看

一家4口「試吃11顆釋迦」秒走人！果農傻眼

渡邊直美瘦20kg　金髮新造型曝光

醫師超強4口訣！他一年狂減60公斤

桃2偵查隊長聚餐黑道　遭記大過

8年級表堂弟妹全買房　租屋哥卻笑：太衝動

錯過會後悔一輩子極品情人星座

4歲女童肚子驚現1公尺長白點　醫搖頭：一輩子毀了

逆向撞遊覽車「驚悚影曝」副駕妻亡

不孕但公婆疼…她還在感動卻聽到超心寒對話

過年親戚送整箱玩具給兒子　母打開一看傻了

更多

最夯影音

更多
歲末殺豬公！見成堆千元大鈔　男結算總金額52萬：1年存1隻

歲末殺豬公！見成堆千元大鈔　男結算總金額52萬：1年存1隻
大媽停車堅持移黃牌重機！　不聽民眾勸狂跳針：可以啦

大媽停車堅持移黃牌重機！　不聽民眾勸狂跳針：可以啦

林書豪加盟PLG鋼鐵人！　披7號戰袍：高雄我來了

林書豪加盟PLG鋼鐵人！　披7號戰袍：高雄我來了

一家人排練嗨跳《眉飛色舞》　千手觀音+走位網笑：好有才

一家人排練嗨跳《眉飛色舞》　千手觀音+走位網笑：好有才

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面