烏克蘭下一步想要西方第四代戰鬥機　歐洲外交官：只是時間問題

▲烏克蘭下一步將目光投向F-16等西方第四代戰鬥機。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

在德國和美國承諾為烏克蘭提供主力戰車後，烏克蘭一名國防部顧問表示，基輔的下一步將是爭取獲得西方的第四代戰鬥機，例如美製F-16戰機。有歐洲外交官透露，西方國家已經展開討論，軍援烏克蘭先進戰機只是「時間早晚問題」。

路透社報導，德國和美國25日宣布為烏克蘭提供先進主力戰車，預期能大幅增加烏軍戰力。烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）的顧問薩克（Yuriy Sak）表示，「下一個問題將是戰鬥機。」

烏克蘭空軍僅擁有一支由蘇聯時代戰鬥機組成的老舊機隊，有些戰機甚至在烏克蘭獨立前就已經開始服役，如今大多用於攔截任務和空襲俄軍陣地。薩克表示，如果烏克蘭能獲得西方戰機，將能取得巨大的戰場優勢，不光是F-16戰機，而是任何第四代戰機，「這就是我們想要的」。

來自西方國家的軍事支援對基輔而言至關重要，而隨著戰事發展，西方軍援手段也不斷打破過去禁忌。薩克說，「他們原本不想給重型火砲，但他們給了；他們不想給海馬斯系統，但他們也給了；他們原本也不想給坦克，但現在他們也給了。除了核武器，沒有什麼是我們得不到的。」

美國白宮副國家安全顧問芬納（Jon Finer）26日向MSNBC新聞表示，美國將會「非常謹慎地」和基輔與盟友討論提供戰機的議題。芬納表示，美國並沒有排除特定武器系統，但會根據烏克蘭的處境和戰爭階段調整軍事援助。

儘管目前西方軍援戰機一事仍未明朗，但烏克蘭空軍始終渴望能獲得西方提供的先進戰機。一名代號為「Juice」的烏克蘭空軍飛行員向路透社表示，許多空軍飛官都在抽空學習英語，因為他們預期基輔總有一天會獲得F-16之類的西方戰機。

另據美國政治新聞網站《政客》（Politico）報導，繼先進主力戰車之後，西方國家已經開始討論是否提供戰機給烏克蘭。報導指出，有6名西方軍事官員和外交官證實，在波羅的海國家的支持下，烏克蘭官員所推動的戰鬥機軍援項目已經開始內部討論。

其中一名歐洲外交官表示，烏克蘭獲得西方武器的速度正在加速，提供戰鬥機「在今天還是完全難以想像的事情，但我們在2到3週內也許就會開始這方面討論」；另一名歐洲外交官則說，在戰爭初期，西方國家不成文的規定是「不會立刻提供全套武器裝備」，因為擔心激起俄國強烈反應，西方的想法是應該逐步提供援助，並且觀察俄國的每一步反應。

這名外交官說，從「標槍」反戰車飛彈、「刺針」便攜式防空飛彈到「海馬斯系統」，以及近期的「愛國者」地對空飛彈、戰車和裝甲車，西方的軍援力道一直是呈現緩慢但穩步上升趨勢，因此提供戰鬥機也只是「時間問題」。