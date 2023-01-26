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正月初五迎財神　祈求「發大財」竟遭命理師打臉

▲▼ 。（圖／達志影像／美聯社）

▲大年初五許多行業但命理師提醒，向財神祈求願望，不論加薪或業績最好都要有明確數字，以免無效。（圖／達志影像／美聯社）

記者白珈陽／台中報導

正月初五為五路財神的生日，命理專家楊登嵙表示，相關行業通常會在每年的此時或另擇開市吉日舉辦開工拜拜，好開張大吉。但提醒，向財神祈願內容要明確的敘述，不能太空洞，不管是想要加薪、業績最好都要有明確數字，至少實際說出方向，不能只講空洞的「發大財」，不然可能會無效。

楊登嵙說，大年初五又稱「破五」、「隔開」，意即新春的節目到了大年初四就算告一段落，日常作息應恢復正常，新年期間的諸多禁忌也不再成立。新正結束，商家開市大吉，門口貼上大大的紅字——「開張大吉」，祝願經商順利，財源滾滾。

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他指出，財神有分文財神和武財神兩類，文財神是指比干、文昌帝君；武財神是指關聖帝君（關羽）或玄壇真君（趙公明）。而趙公明和其四位部將「招保天曹」蕭昇、「納珍天曹」曹寶、「招財使者」鄧九公、「利市仙官」姚少司等，被合稱為「五路財神」。此外，土地公、財帛星君、明初擁有聚寶盆的沈萬三等，也被視為財神。

楊登嵙說明開工祭拜方法：一般商家若有安設財神神位，則祭拜地點擺設在該神位前的供桌上，若屬挑高式的小型神龕，可在神龕下加放一張供桌。若無設財神神位，則在商店或工廠內近門口處另外設置一張大供桌向天迎接財神爺，或是至財神廟拜拜均可。

供品方面，可準備香蕉、李子、梨子、鳳梨，象徵「招你來旺」，再準備柿子（利市），或其它應時水果共五種；另外，也準備金紙、錢母，寓意讓錢滾錢。

至於禱詞，楊登嵙說，點燃三炷香，跟一般拜拜祈願一樣，都要報上名字和住址，讓財神知道你是誰、住在哪。接著再講出自己的願望，祈願內容要明確的敘述，不能太空洞，不管是想要加薪、業績都要講出到哪種程度，至少實際說出方向，不能只講空洞的「發大財」，不然可能會無效。

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