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甩「死亡彎道」稱號！強制取締　彰化139縣道「飆」風不再

▲彰化139縣道警方強制取締。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化139縣道警方強制取締，讓其甩「死亡彎道」稱號。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化八卦山稜線縣道139線是中部地區知名的景觀公路，吸引許多重機車族前來遊玩，卻因山路彎道多，往往因超速或在過彎壓車失控等，常發生傷亡車禍；在過去1年來，彰化警察投入警力，加強測速執法及違規攔查，縣道139線交通事故死亡已從2021發生7人，至2022年發生1人，死亡人數已減少6人，成效明顯可見。

彰化警察分局統計，縣道139線在2021年內計有7件、造成7人死亡車禍，分析這7件死亡車禍肇事原因，大多是超速、跨越雙黃線、過彎壓車等危險駕車行為，造成失控摔車自撞路樹、護欄，甚至衝入對向與來車碰撞。

▲彰化139縣道警方強制取締。（圖／記者唐詠絮翻攝）

因此，彰化警方從2022年起，不分平、假日規劃部署警力巡守，針對超速、改裝車輛加強攔查，並結合彰化縣環保局及彰化監理站實施「聯合稽查」，彰化警察分局統計，2022年取締告發青少年無照駕駛430件、變更改裝車體違規243件、危險駕駛8件、攔查超速行駛6,443件，執法取締件數均較往年增加，t除了發生27歲越南籍武姓男移工騎重機自撞的死亡車禍案件，相較2021年發生7件死亡車禍，事故防制顯有成效。

▲彰化139縣道警方強制取締。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化警察分局表示，取締處罰並不是目的，希望藉由執法導正駕駛人不當的駕駛行為，遵守道路速限規定，共同維護道路交通安全，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，並在「交通順暢」工作除了維護道路行車順暢外，防制交通事故發生也是重點工作，也呼籲車友們道路上不是競技的埸所，不當的駕車行為易導致事故發生，也危害其他用路人安全，共創行車安全，才能平平安安過好年。

▲彰化139縣道警方強制取締。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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