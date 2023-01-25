▲把握明天回暖空檔！寒流初六再襲「最凍時刻」曝，一路冷到開工。（圖／記者屠惠剛攝）

記者嚴云岑／台北報導

把握明日好天氣！中央氣象局表示，今（25）日至明日清晨寒流影響，新竹以北、宜蘭、花蓮及金門持續10度左右或6度以下氣溫。明日白天溫度雖有望從14度回升到20度，但初六（27日）再受寒流南下影響，氣溫又會大跳水，低溫將落在28、29日清晨，北部溫度將在10度上下，中南部12~14度。

氣象局表示，明日（26日，大年初五）清晨仍受寒流影響，各地天氣依然寒冷，白天起寒流減弱，氣溫明顯回升，各地白天氣溫可以來到20度左右。不過，週五（27日，大年初六）又有一波冷空氣南下，氣象局上午已經正式升級為寒流，將再大降溫。

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▲氣象局發布低溫特報，今晚至明晨可能10度以下，橙色燈號為「非常寒冷」。（圖／氣象局）

氣象局進一步指出，未來一週北東迎風面會有零星降雨，初六到初八受到下一波寒流影響，在北部、東半部、宜蘭地區整天偏冷，中南部則是早午偏冷，空曠地區則會低個2度左右。另外，冷空氣影響期間，西半部地區沿海風浪強大，民眾出遊或出海需特別注意。

氣象局提醒，下一波寒流會在27日漸漸南下，北部越晚越冷，低溫將落在28、29日清晨，溫度落在10度上下，中南部則在12~14度，但中南部若受到輻射冷卻影響，將會低上2~3度。

此外，下一波寒流影響會持續到年假結束，初八天氣雖然會稍稍回升，但真正明顯回升則是要到開工當天，但受到輻射冷卻影響，開工日上午北部仍接近10度、中南部則有13~14度，白天南部有望回溫到20度以上。

氣象局最後表示，受到東北風迎風面影響，下一波寒流雨區主要集中在基隆北海岸、宜蘭地區和宜蘭山區，中南部地區是多雲到晴，見得到陽光。但因下一波寒流偏乾，整體降雪機率也較低。

▲▼氣象局說明天氣趨勢。（圖／氣象局）