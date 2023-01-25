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傳陳建仁接閣揆「交通部長不留任」？王國材：我春節沒跟總統見面

▲▼交通部長王國材。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部長王國材。（圖／資料照／記者李姿慧攝）

記者嚴云岑／台北報導

行政院長蘇貞昌在農曆年前向總統蔡英文請辭，內閣將「看守」至年後，現傳出前副總統陳建仁已點頭接任，預計明日宣布新閣員。交通部長王國材今（25）日上午赴高公局視察春節連假國道疏運情形，被問及是否留任時表示，「我沒有跟總統見面」，但現在依然是部長，會把春節疏運做好，讓民眾能平安順利出遊或返鄉。

行政院長蘇貞昌在農曆年前向總統蔡英文請辭後，也向國人宣布，他將在確認接任閣揆人選後，率領行政團隊總辭。蔡英文則在農曆春節期間，啟動內閣徵詢作業，並成功說服前副總統陳建仁出任行政院長，並一同與行政院長蘇貞昌討論內閣狀況，預計在26日對外宣布相關人事。

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王國材上午9時30分前往高公局，視察春節連假國道疏運情形，並於10時接受媒體聯訪。被問及是否聽聞陳建仁前副總統會接任院長？他表示，這幾天總統府那裡會有適當討論，這部分就由府方決定。另外，王國材也坦言，自己春節期間沒有跟總統見面，府方應該很快會做一些宣布。

初四為春節連假第6天，高公局公布資料顯示，昨日全日交通量為129.4百萬車公里，為年平均平日 (88百萬車公里)之1.5倍，國5交通量為3.4百萬車公里，為年平均平日(2.6百萬車公里)之1.3倍，昨日路況除北向國1與國3新竹路段及國5宜蘭至坪林於隔日1時紓解外，其餘路段於22時後大致恢復正常路況。至於今日0-5時平均交通量為9.9百萬車公里，為年平均平日(3.5百萬車公里)之2.8倍；預估今日交通量為138百萬車公里並將以北向車流為主。

王國材表示，前兩天有回南部一趟，昨天早上開車走國道一號北返，交通還算順暢，也有到服務區看一下服務清潔、停車狀況，雖然停車場車很多，但週轉率很快，沒有發生雍塞情形。今日為北返和出遊車流交會，國道情況可能會更塞一些，鼓勵國人出遊時可以多利用省道，也可透過西濱（台61線）返鄉。

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