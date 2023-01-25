「末日之鐘」指針動了！世界毀滅剩90秒　全球核大戰風險激增

▲烏克蘭戰火持續，俄羅斯威脅動用核武讓「末日鐘」又往前移動。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

非營利組織《原子科學家公報》（Bulletin of the Atomic Scientists）24日宣布，由於俄國總統普丁威脅要將核武器投入烏克蘭戰場，人類正面臨前所未有的生存危機，因此將「末日之鐘」（Doomsday Clock）的指針位置更新至倒數90秒，為歷史上最接近「世界末日」的位置。

「末日之鐘」是由《原子科學家公報》虛構出的一面時鐘，用來隱喻人類的處境，並於每年一月份評估一次，評估標準包括氣候變遷、核戰爭風險等；末日鐘的午夜零時象徵世界末日到來，而指針位置則標示世界距離毀滅的距離。

《原子科學家公報》表示，2023年的指針時間設定在午夜前90秒；這個新時間比起2022年又往前移動了10秒，比喻人類比起以往都更加接近末日。《原子科學家公報》認為，2023年仍在持續的新冠病毒疫情，以及俄國入侵烏克蘭後，普丁揚言將動用核武，都加劇了人類生存風險。

根據CNBC報導，《原子科學家公報》是由知名物理學家愛因斯坦（Albert Einstein）和一群曼哈頓計畫科學家於1945年創立，並於1947年第一次公布「末日之鐘」。

《原子科學家公報》首席執行長布朗森博士（Dr. Rachel Bronson）表示，「末日之鐘」顯示出人為破壞對世界的威脅性，包括核子風險、氣候變遷，以及新型科技帶來的破壞，例如生物科技。愛爾蘭前總統羅賓森（(Mary Robinson）表示，末日之鐘指出的問題是全球化的，沒有任何國家能夠獨自解決這些問題，無論他們的人口有多少、經濟有多強大，或者軍隊有多少實力。