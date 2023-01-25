86歲母跌倒全身癱！大便只能從肚擠出來　大兒子一聽醫藥費逃走了

▲86歲的楊老太太因為跌倒延誤就醫因而癱瘓，住院期間由大兒子照顧，未料他疏於照料，使得楊老太太有嚴重褥瘡併發有疥瘡感染。（圖／李翁月娥服務處提供）



記者戴上容／新北報導

新北市三重區一位86歲的楊老太太，因為跌倒延誤就醫因而癱瘓，住院期間由大兒子照顧，未料他疏於照料，使得楊老太太有嚴重褥瘡併發有疥瘡感染、失智，肛門壞掉導致只能裝人工肛門，大小便從肚子擠出來，大兒子聽到醫療費後就逃走了，由擔任清潔員的姊姊出面善後，她一看狀況哭斷腸也無力處理，找上民代李翁月娥協助。

據了解， 86歲楊老太太家住三重，有2子一女，2個兒子均未結婚，大兒子長期沒工作，小兒子中風在加油站打工自行生活。楊媽媽原本與大兒子租屋同住，在楊媽媽跌倒時延誤就醫因此導致癱瘓，大兒子送媽媽去醫院後，見到龐大的開支，便緊急告知姊姊，之後就離開不知去向。

楊婦女兒在清潔公司上班，接手媽媽生活後，生活不堪負荷陷入困境，就算加班也沒辦法補「醫療錢坑」，新北市議員李翁月娥得知後，除了協助向輔具中心借取輔具外，也號召多個愛心團體致贈慰問金共8萬元協助，希望幫助他們度過難關。

李翁月娥表示，感謝新北市輔具中心提供各類機器，方便楊媽媽在家生活照料，感謝慈化里長張清泉及東村建設主席張家偉及新北愛心會、仁心慈善會已及三重區公所社會課，大家的善舉幫忙楊老夫人渡過難關，讓這個社會更加的溫馨！