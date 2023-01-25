松山機場工安意外「男子墜落6m亡」　雇主未提供安全設施判7月

▲工人在松山機場二航廈勘查時，不慎墜落身亡。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者劉人豪／台北報導

一名魏姓工人，在台北市松山機場2航廈工地現場從事勘查線槽及管線動線工作，推開舊有逃生門勘查時，自2、3航廈間墜落身亡，台北地方法院依過失致人於死罪，判林姓負責人有期徒刑7月，可上訴。

判決書指出，林姓工程行負責人，於2022年2月19日指派魏男、蕭男2人至松山機場第2航廈2樓工區從事線槽管線佈設勘查及進料準備工作，魏男在勘查橫跨第2航廈及第3航廈相連之線槽及管線動線時，因該處未設置防墜設備，林男也未讓魏男使用安全帶，導致魏男推開舊有逃生門勘查時，自兩航廈間50公分開口間隙墜落至1樓，墜落高度為6公尺，造成顱內出血、神經性休克而當場死亡。

檢察官認為林男應對作業場所設置必要安全衛生設備及措施，且對於在高度2公尺以上之處所進行作業，應架設施工架或張掛安全網；使用安全帶時，應設置足夠強度之必要裝置或安全母索，供安全帶鉤掛，而林男竟未盡前揭義務，提起公訴。

法官審酌，魏男的雇主林男，未依規定提供必要設備及措施造成魏男死亡，兼衡林男犯後坦承犯行，案發後先給付奠儀慰問，但被害人家屬因提起附帶民事訴訟求償共924萬多元，金額差距過大未能達成和解，台北地方法院依過失致人於死罪，判處林男有期徒刑7月。