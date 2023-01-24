軍人弟發紅包「退稅」　姊開驚喜五色錢爽笑！5千人狂讚

▲晚輩在新年包紅包給長輩，展現孝心。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者崔子柔／綜合報導

農曆新年期間，不少晚輩會包紅包來回饋長輩，一名女子則表示，她的弟弟是職業軍人，今年包了五色錢紅包讓她感到相當用心，更笑稱弟弟的紅包是「退稅」，吸引超過5千名網友按讚。

原PO昨（23）日在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，軍人弟弟包紅包時，她都會開玩笑說是在「退稅」，今年弟弟還用心地去換了五色錢，讓她覺得心意滿分。

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▲網友發文。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）



貼文曝光後，不少人留言表示，「職業軍人也要繳納所得稅，所以『退稅』一詞說不過去了啦」、「講這樣，軍人也是要繳稅的好嗎」、「國軍繳的稅也不比你們少」、「原來這個笑話是建立在不知道軍人也要繳稅的情境下，我還想說我怎麼都看不懂」。

原PO則回應，「我知道軍人要繳稅，這只是姐弟間的玩笑，大過年的看看就好」、「回到家就是大家開心，不拘束，能開玩笑才是一家人」。也有網友說，「這好棒！如果我收到會整包收好保存好」、「完美的鈔票組合紅包」、「弟弟很有心耶，還特地換新五色」、「如果沒包是不是叫節稅」、「說是退稅不是因為不用繳稅好嗎，明明就是因為領的薪水是納稅人的錢」。