過年狂追劇肩頸腰超痠痛！醫師教你放鬆操　睡前做20次舒緩

▲醫林勤美醫師教學腰部放鬆操，每日操作20次可以有效舒緩。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

過年連假讓不少人開啟追劇模式，也有許多人長途開車旅行，但久坐姿勢不變，容易讓人肩頸痠痛。台中醫林勤美針傷科主任劉昀瑄醫師教你幾招預防、舒緩不適，只要利用幾個簡單姿勢放鬆，或是熱敷來舒緩，就可以早日解除不適。

劉昀瑄指出，過年後常常有肩頸痠痛、腰痠背痛的患者來門診求診，原因就在大掃除期間需要搬重物、擦拭高窗台，或是長時間開車、打麻將等等，肩頸痠痛、腰痠背痛是相當常見的症狀。

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劉昀瑄表示，像是在大掃除後，可以利用熱敷墊或熱毛巾熱敷肩頸放鬆，解除肌肉的緊繃；開車或是久坐，都會讓腰部承受很大的壓力，可以在腰部後方墊上護腰，或是可以事後泡熱水、避免翹腳或是盤腿，減少腰部壓力。

劉昀瑄也教民眾幾個舒緩操，像是肩膀可以用手扳住頭部，向右側或是左側拉伸，讓側面的斜方肌、肩胛肌放鬆，每次維持7秒，當然頭部往下或是後仰也可以放鬆。另外腰部不適的民眾，可以在洗完澡後平躺床上，腳掌貼合在床面，讓腰部與床面密合，雙腳向左或向右旋轉時吐氣，回到正面時再吸氣，左右來回算1次，每天做20次可以有效保養。

劉昀瑄醫師認為大病始於小病，預防勝於治療，未來的肩頸痠痛、腰痠背痛都可以藉由一些道具或是伸展動作保持肌肉柔軟度與彈性來避免損傷。倘若痠痛已經造成，適度地熱敷與伸展，並即時就醫才能早日解除身體不適。