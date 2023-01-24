台裔阿兵哥曝光「美軍射擊測驗」　120發子彈一天就射完

記者林彥臣／綜合報導

台灣恢復1年兵役，並且要求服役期間至少射擊160發，引發許多民眾討論。一位駐韓台裔美軍阿兵哥在YouTube頻道上，記錄了自己打靶測驗的過程，不但射擊姿勢種類更多，更符合實戰需求，他也曝光他在當天的打靶訓練，就射擊了120發子彈。

▲▼美軍射擊測驗的姿勢相當多元，更接近實戰需求。（圖／翻攝自YouTube／肥宅阿兵哥的生活）



YouTube頻道「肥宅阿兵哥的生活」直接帶著相機，進到靶場拍攝射擊測驗過程，在射擊區可以看到，設置了階梯狀的檔板與射口，讓射擊人員可以利用檔板，進行不同姿勢的射擊，測驗的射擊姿勢包括「站姿無依託」、「臥姿無依託」、「臥姿依託」、「跪姿依託」、「站姿依託」。

▲射擊完畢後，對著清槍桶清槍。（圖／翻攝自YouTube／肥宅阿兵哥的生活）



肥宅阿兵哥隨後揹著自己的M4步槍與相機，在靶場人員的指示下，自行前往領彈，再到指定位置、設置好相機之後，就開始打靶，射擊結束之後再把槍口對著清槍桶，進行清槍動作，確認所有的子彈都射擊完畢。

▲肥宅阿兵哥介紹安全規範，在等待區要滑手機吃零食，都沒有人管你。（圖／翻攝自YouTube／肥宅阿兵哥的生活）



肥宅阿兵哥也介紹了靶場的安全規範，在等待區內的人員，想要滑手機、吃零食都沒有人管你，因為整個靶場只有跨出紅線，進入射擊區，才需要非常小心，但是紅線之外就沒有什麼需要太多顧慮的事情。

▲肥宅阿兵哥當天的測驗，就射擊了120發子彈。（圖／翻攝自YouTube／肥宅阿兵哥的生活）



肥宅阿兵哥最後回顧自己當天的射擊狀況，總共射擊了3輪120發子彈，自認射擊狀況不太理想，所以就沒有把最後一輪的40發射擊完，如果射擊完畢總共就會射擊160發，但是因為當天頭盔沒有調整到舒適狀態，所以當天就不想打了，改天再把剩下的射擊測驗完成。