雙胞胎姊妹過世　她竟「1人分飾2角」3年！背後原因惹鼻酸

▲安妮3年來一人分飾二角，扮演過世的雙胞胎姊妹。（圖／翻攝自TikTok）

記者陳宛貞／綜合外電報導

失去家人的痛苦往往難以克服，國外一名女子近日在網路上分享，她每逢聖誕節都會假扮自己的雙胞胎姊妹，打電話問候爺爺奶奶，實際上手足早在3年前就死於病毒性腦膜炎。她擔心年邁的親人無法承受，才會選擇一人分飾二角。

TikTok用戶安妮（Annie Niu）經常在網路上分享美食、和老公相處的生活點滴，吸引逾10萬粉絲追蹤，先前一段影片卻讓她意外爆紅，因為她自爆為了隱瞞雙胞胎姊妹的死訊，3年來每逢節慶都假裝成對方打電話給祖父母，令粉絲相當震驚。

《紐約郵報》報導，安妮在影片中提到，用這種方式保護長輩「在亞洲文化中很常見」，她和家人只是想避免祖父母不受噩耗衝擊，影片短短4天吸引920萬次觀看和數千則留言。

安妮進一步解釋，她和手足基本上是祖父母親手養大，祖孫關係非常親密，雖然有網友認為，應該讓他們知道真相，但安妮坦言，短期內並不打算開口，可能必須為了姊妹無法去看望祖父母而找遍藉口，但「我們不忍心告訴他們，這會壓垮他們的」。

安妮也不介意經常打電話給祖父母，實際上這反而讓她感覺離姊妹更近一些，也坦言自己至今依然幾乎每天晚上夢到她，於是決定將一人分飾二角想成是「繼續和她共度一半的人生」。

有些網友質疑，「如果他們發現怎麼辦」、「好病態」，但也有許多人贊同安妮和家人的決定。一名網友分享，「我爸去世後我奶奶就吃不下飯，基本上是心碎而死。她無法承受這種悲傷，比我爸晚2周去世。」