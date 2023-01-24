重案回顧／4刀刺死店員！紙雕師出庭鬼打牆辯「忘了」…一審判死

記者黃資真／綜合報導

近年來受到疫情影響，日常生活戴口罩已成常態，但在2021年11月21日這天，41歲紙雕師蔣嘉凱進超商時僅是遭蔡姓店員提醒戴上口罩，竟持刀刺死對方。一審開庭審理時，蔣坦承殺人，但對於過程皆回應「記不得了」，一審法官認為蔣明顯有殺人之直接故意，且毫無悔意，判處死刑。全案仍在上訴中。

▲知名紙雕師蔣嘉凱刺死店員，一審判處死刑。（資料照／記者沈繼昌翻攝，下同）

2021年11月21日凌晨5時許，蔣嘉凱進入超商購物，由於口罩令限制室內戴口罩，29歲蔡姓店員見蔣未戴上，便好意提醒他戴上口罩再入內，蔣不滿遭勸導，氣沖沖離開。之後蔣戴著口罩回到超商購物，結束後他直接將口罩摘下，朝店員方向一扔，隨後離開現場。

未料，蔣3度回到超商，這次他將蔡男從櫃檯內叫出來，下秒無預警掏出預藏的水果刀猛刺蔡男4刀，導致蔡男左胸口出現3公分刀傷，蔡男忍著傷痛與蔣扭打成一團，雖然最終將蔣手上的刀子奪下，但最終在現場失去呼吸心跳，經緊急送醫後宣告不治。

▲超商門口前沾滿恐怖血跡。



審理時蔣坦承殺人，但辯稱犯案前曾服用抗憂鬱藥、安眠藥（FM2）與肌肉鬆弛劑等藥物，精神不清楚，之後看超商監視器畫面才知道自己去了3次超商，醒來時才看見自己雙手染有血跡且前面躺著店員，大致上知道發生什麼事，但對於犯案過程與細節完全記不清。

蔣的辯護律師主張，蔣已坦承殺人犯行，警訊與檢方偵訊時稱沒有部分記憶，並非否認殺人犯行，應是服用藥物而有順向失憶情形。

蔡姓店員的姊姊出庭痛批，蔣始終強調不清楚過程，或是吃了藥記憶模糊，祭苦肉計希望法官可以減輕其刑，顯見其毫無悔意，甚至，蔣犯案至今從未向受害家屬道歉，庭上回答法官的態度，根本看不出任何抱歉、愧疚，辯護人提出修復式司法更是令他們嗤之以鼻，蔣本人無意願，家屬們也感受不到他的誠意。

桃園地院審酌，蔣殺人犯行事證明確，與店員的言行互動、攜帶刀具，以及殺人過程，足認蔣有殺人之直接故意，並與其殺人之預謀相貫。

此外，經精神鑑定，蔣犯案當下的辨識與控制能力均屬正常，雖符合自首要件，但蔣並無悔悟之心，僅因情勢所迫方留在現場，顯非真誠悔悟，因此不減輕其刑，依殺人罪判處死刑，褫奪公權終身。