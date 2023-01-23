獨／影評人「左撇子」否認網售禁藥辯代購　一張卡片成鐵證

▲知名影評人網紅左撇子2021年遭高雄警方逮捕，2022年5月檢察官將他起訴建請從重量刑。（圖／讀者提供）

記者張君豪／台北報導

知名網路影評「左撇子」葉姓男子2019年在台北市大安區因持有大麻二酚（CBD）煙油遭警方逮捕，警方依毒品危害防制條例將他移送後，因檢察官認定菸油、他尿意中並無四氫大麻酚（THC）成分職權裁定不起訴，左撇子當時透過IG、蝦皮拍賣刊登「左大市集X左大嚴選」賣場，張貼代買CBD成分的PLUS軟糖，雖然聲稱是替網友從美國代購，但遭警方查出該批軟糖實際寄貨人就是葉男本人，檢察官認定他販售CBD禁藥產品事證明確，日前將他依違反《藥事法》提起公訴。

▲「左撇子」在蝦皮網拍公開販賣含有大麻二酚成分的軟糖。（圖／資料畫面）

葉男遭起訴關鍵在於，雖然他被捕後坦承知道台灣並未核准任何CBD成分商品，也不得販售含有相關成分商品，且否認經手販賣CBD軟糖等商品，葉男辯稱他僅有代買代訂國外CBD相關商品。

但警方秀出《藥事法》83條規定，販售、供應、轉讓、牙保（仲介）禁藥者均可處7年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金；加上檢察官當庭指出，根據衛福部函文解釋，台灣未核可任何CBD成分產品，若需從國外進口販售，需向衛福部申請核准「如果擅自輸入、就屬於藥事法所定義的禁藥」。

▲「左撇子」透過IG經常分享代訂軟糖資訊，未料因此遭檢警盯上。（圖／資料畫面）

但在警方監控期間，發現左撇子以在蝦皮拍賣以帳號「leftymovie」創建「左大市集X左大嚴選」賣場，標榜「代買代寄」CBD成分的「PLUS軟糖貼紙」；雖然葉男企圖以販售貼紙當幌子規避警方查緝，但實際上他才是對外販賣含CBD成分軟糖的實際賣家，檢察官認定，葉男販售貼紙價格顯高過一般貼紙，並點出「若真賣貼紙、大可自己寄給買家，何須註明代買代寄？」認定葉男販售CBD軟糖商品事實明確。

另外警方行動前，早已喬裝網友透過「左大嚴選」賣場下訂購買一組CBD軟糖，警方收到軟糖後，分別將軟糖及內附的說明小卡均送往刑事局鑑識中心進行化驗，軟糖內順利驗出CBD禁藥成分，但讓葉男販售禁藥的鐵證，居然是他寄出軟糖前，寫上祝福語的小卡片，檢警順利透過鑑識技術，在該卡片上採到葉男的指紋，這也讓葉男聲稱「是幫買家從國外代購代訂」禁藥商品的謊言不攻自破。

另外警方從葉男賣場購買的禁藥軟糖商品是採取便利商店店到店寄送，檢警發現該批軟糖寄貨商店，就是葉男住處旁僅4百公尺的便利商店，寄貨人確定就是葉男本人，加上在葉男家中也搜出同款CBD軟糖，精油等商品，葉男卻辯稱是「朋友贈送」卻無法交代清楚朋友是誰，不儘違反藥事法犯行明確，葉男也因說法反覆，遭檢察官認定他犯後態度不佳，未見悔意，在起訴書上建請法院從重量刑。