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社會 社會焦點 保障人權

重案回顧／沒戴口罩進超商遭阻　紙雕師「3進3出」刺穿店員心臟亡

記者黃資真／綜合報導

近年來受到疫情影響，日常生活戴口罩已成常態，但在2021年11月21日這天，41歲紙雕師蔣嘉凱進超商時僅是遭蔡姓店員提醒戴上口罩，竟持刀刺死對方，在國內引發軒然大波。

▲▼桃園龜山29歲超商店員遭41歲蔣姓顧客持水果刀猛刺慘死。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

▲2021年11月21日，蔣嘉凱不滿沒戴口罩遭規勸，持刀刺死超商店員。（圖／記者沈繼昌翻攝）

2021年11月21日凌晨5時許，蔣嘉凱進入超商購物，由於口罩令限制室內戴口罩，29歲蔡姓店員見蔣未戴上，便好意提醒他戴上口罩再入內，蔣不滿遭勸導，氣沖沖離開。之後蔣戴著口罩回到超商購物，結束後他直接將口罩摘下，朝店員方向一扔，隨後離開現場。

未料，蔣3度回到超商，這次他將蔡男從櫃檯內叫出來，下秒無預警掏出預藏的水果刀猛刺蔡男4刀，導致蔡男左胸口出現3公分刀傷，蔡男忍著傷痛與蔣扭打成一團，將蔣手上的刀子奪下，之後便失去呼吸心跳，經緊急送醫後宣告不治。

蔣嘉凱遭逮回警局時，在警所門前數度腿軟跪下，警詢時語氣平靜，表示自己有睡眠障礙，事發當下精神狀況不佳，對於案發時的記憶模糊，只知道自己殺人了，有零碎的扭打印象，但對於自己是怎麼刺、刺了對方哪裡、犯案過程細節等，蔣都稱「我不記得，全忘了」。

▲▼蔣嫌持刀刺死蔡姓超商店員。（圖／翻攝蔣男臉書、民眾提供）

▲蔣嘉凱本職為紙雕師，右圖為犯案凶器。（圖／翻攝蔣男臉書、民眾提供）

檢警會同法醫進行複驗，初步發現死者蔡男左胸遭刺4刀，主要係心臟穿刺身亡，而蔡男的左手臂也被刺了4刀，另外與蔣嫌扭打過程中，身體前面也有4處小刀傷。

桃園地檢根據精神鑑定結果，發現蔣犯案時無精神障礙或其他心智缺陷之情形，審酌僅因細故即對被害人痛下殺手，偵結依殺人罪嫌起訴，一審遭法官判處死刑，全案仍在上訴中。

蔣嘉凱是知名紙模型藝術公司創辦人，同時擔任設計總監，鑽研紙藝與文創類商品開發，還曾與藝人合作打造3D紙面具，過去更曾以立體面具、紙雕為題出版過7本書、也上過電視節目，其所設計的紙雕產品更是遍及全台各大通路。

▲▼蔣嫌持刀刺死蔡姓超商店員。（圖／翻攝蔣男臉書）

▲蔣嘉凱是知名紙模型藝術公司創辦人，擁有不少作品。（圖／翻攝蔣男臉書）

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