防風衣掛了1牌子　瞬間「萬元↑」驚呆！他卻笑了：穿1次就知

▲天氣一變冷，民眾紛紛套上厚外套出門。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

天氣一變冷，就是外套熱銷的季節。有網友去百貨公司想看能防潑水的防風衣，結果發現有的掛上「GORE-TEX」牌子，一件要1萬元起跳，甚至還看到2萬元的，不禁直呼「搶錢啊……是黃金做的嗎？」不過，一票人反而幫平反，「你買一件就知道差在哪了。」也有網友熱心推薦，認為確實不用買到這麼貴的外套。

這位網友在PTT的Gossiping板上問卦「防風衣 也太貴」，說他去百貨公司看防風衣，想找有稍微防潑水的款式，「看很多都打著什麼GORE-TEX牌子，一個要1萬多，還有2萬的」，這讓他忍不住訝異、直呼搶錢，納悶為何一件薄薄的防風防水衣要賣8～9千元，甚至1萬多，「比很多厚重大衣賣得還要貴。」

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看到貼文後，就有人吐槽，「可以買輕便雨衣」、「不然你自己塗料啊」、「那個材質的東西，只要一萬以內都很便宜好嗎」、「便利店塑膠雨衣就能防風惹」、「GORE-TEX專利到了，應該有很多便宜的，只是你跑去百貨公司買，當然只能買到貴的品牌」、「越輕薄越貴你不知道嗎？」

▲有網友表示，穿雨衣也可以防風防潑水。（示意圖／記者李毓康攝）

還有過來人分享，「輕又有效啊」、「保暖防潑水係數高又能排熱，一萬多塊算是很便宜了吧？已經算是低階版的！更好一點的名牌，6-12萬都有，你參考」、「你買一件就知道差在哪了，寒流7度穿這個，裡面短袖騎車完全不冷」、「說雨衣屌打的一定沒穿過，光不用穿脫就屌打了。」

但也有網友提醒，「很多人不知道防水材質有壽命，大約5年不到，然後一年穿沒兩三次，丟洗衣機壽命再折半」、「透氣性的效果，取決於衣服內外溫差跟濕度差，台灣可能穿起來效果沒那麼拔群」、「GORE-TEX是薄膜，小雨透不進、汗能透出，非登山也不一定要用到超薄防風衣。」

還有人就表示，可以到別的地方買類似的外套，「迪卡儂航海外套，防風防雨堪用」、「台灣買個UQ就夠用了吧」、「迪卡儂隨便買都有，一堆掛牌的有夠貴」、「林北迪卡儂3000（元）的都能去北海道-18（度）了」、「請到迪卡儂」、「迪卡儂也有啊」、「蝦皮找『防潑水塗料』。」

據悉，GORE-TEX是美國W.L. Gore & Associates公司的註冊商標，為1976年由Wilbert L. Gore、Rowena Taylor與Robert W. Gore（Wilbert L. Gore之子）共同發明的防水透氣性布料。此種布料廣為用在登山及禦寒等戶外衣著之用。