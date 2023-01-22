重案回顧／翁仁賢槍決前拒打麻藥！死前嗆家人：我將追殺幾個輪迴

記者黃資真／綜合報導

桃園52歲男子翁仁賢不滿父母偏心，於2016年除夕夜一家人吃年夜飯時縱火，帶走包含父母在內等6名親人的性命，最終判處死刑定讞，槍決前翁仁賢不僅警告家人「追殺你們幾個輪迴」，還拒絕打麻醉，對於燒死親人們毫無悔意。

▲翁仁賢於2020年愚人節當天槍決。（圖／ETtoday資料照，下同）



2016年2月7日當天，翁家子女接連回到桃園龍潭的老家圍爐團聚，翁仁賢事先買好20公升汽油，趁著一家人開心吃飯時，將停放在家門前的轎車引擎蓋倒滿汽油，接著提油桶朝飯廳潑灑點火，冷血看著、聽著家人們陷入火海掙扎與哀號的慘況，最終這場大火帶走翁仁賢的父母、看護、侄媳、2名親侄的生命，另外5名親屬也分別受到嚴重燒燙傷。

最高法院法官認為，翁仁賢所列舉的家人凌虐行徑，僅是人際相處間產生的小嫌隙，竟預謀以汽油潑灑並點火形同無差別方式，弒殺在老家歡樂圍爐團聚之親族，手段極為殘忍毒辣，儘管辯護律師請求做精神鑑定，仍認定當時翁應具完全行為能力，2019年判處死刑定讞。

2020年4月1日愚人節當天，翁仁賢遭到槍決，據悉其生前最後一餐是滷味配啤酒，但他並沒有將餐點吃完，槍決前還拒打麻醉，稱自己不想和鄭捷一樣，應該要好好享受死亡的過程，但在檢察官、法醫持續溝通下才同意，導致槍決推遲1小時多才進行。

▲翁仁賢遺體送出，無家屬願意領回。



晚間8點38分，翁仁賢在台北看守所抽完4根煙後，心臟被開2槍後伏法，晚間9點經法醫確認死亡，直到死前一刻，翁還放話要家人保重身體，「我會追殺好幾個輪迴」，結束其罪惡重大的一生。

當哥哥得知弟弟遭槍決伏法後表示，永遠無法原諒翁仁賢，同時也表明，事發後大家都把這個弟弟當作死了，所以不會去領遺體。

另外，此次槍決也是蔡英文總統任期來第2次執行，在當時社會與國際上引發相當大的反彈，歐洲聯盟對外事務部與德國政府皆聲明譴責「人權倒退」外，台灣人權促進會甚至聯合多個人權團體發聲明譴責，「死刑的執行使我們嚴重懷疑蔡英文總統對人權的承諾，也重挫台灣逐步廢除死刑的進展」，死刑存廢與否再度被挖出來討論。