蔡英文啟動府院人事佈局　閣揆將徵詢陳建仁、「龍燦」位置討論中

▲總統蔡英文將徵詢前副總統陳建仁擔任行政院長。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀、陶本和／台北報導

行政院長蘇貞昌19日請辭，總統蔡英文表示，農曆年期間將啟動內閣調整作業。據了解，府院人事新一波變動，蔡英文將展開徵詢前副總統陳建仁接任閣揆，確定的是幾位民進黨內中生代領袖會入閣，而先前傳出前桃園市長鄭文燦可望接任行政院副院長，而前交通部長林佳龍為總統府秘書長，但近來出現「龍燦」兩人位置對調的聲音，也就是由林佳龍接副閣揆 ，讓鄭文燦入府掌總統府秘書長，不過一切都還在討論中。

根據黨內人士分析，林佳龍歷練豐富，在府院黨團、中央地方、行政立法部門都待過，而且身為政策控，對於政策的了解跟執行都是可以勝任的；至於鄭文燦，因其身段柔軟、黨內人和沒有話講，如果接任府秘書長，也確實適合居中扮演府院黨協調的角色。

對於請辭，蘇貞昌昨說，有這4年能為國家做事、為人民服務，是他畢生最大的榮幸，也是時代的惠賜。他由衷的感謝這一路來行政團隊夥伴的鼎力相助、蔡英文的信任、立法委員的指教和支持，讓他們做出一些成績，護國衛民，守住台灣。儘管還是有許多想做的事還來不及做，有些事也做得還不夠好，但他們確實是殫心竭慮，懇請國人同胞能夠寬諒。

至於外界質疑他戀棧，蘇貞昌也強調，中央政府總預算案剛剛在立法院完成審議，他面報總統，敗選當夜，總統以「我已辭黨主席負責，沒有辭總統，你行政院長也不能辭」，二度要他留下，他也體悟此時辭職不管，掉頭走人，固然瀟灑，但正在立法院審議的中央政府總預算，必遭退回，要求新揆上任重送、重新審查。政局動盪，莫此為甚，只好堅此百忍，頂住笑罵，穩住行政團隊步伐，夙夜匪懈。

蔡英文則預告，她將在農曆年期間啟動內閣調整作業，如果有正式定案會盡速、陸續向國人報告，過年後也會讓新的內閣團隊，在最短時間迅速就定位，使各項國政無縫接軌、順利推動。