回收放門口「值錢的搶光」留垃圾讓他清　屋主氣炸：要就全拿走

▲回收放門口，大家只選值錢的撿，讓他氣炸：「如果還要我自己清垃圾，那我自己拿去賣就好啦」。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／趙蔡州報導

不少人會整理家中回收物資，放在門外給想要的人拾取。有一名網友抱怨，他經常整理回收物放在門口，讓附近撿回收的人隨意拿，不料有些人只願意撿值錢的，垃圾及不值錢的回收物每次都留下，讓他氣得大罵「如果還要我自己清垃圾，那我自己拿去賣就好啦」。

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，他通常會把回收物放在家門口，讓附近有在撿回收的人可以自行拿，不料總會有只想撿便宜的人，把有價值的回收物撿走後，垃圾卻留原地，「如果還要我自己清垃圾，那我自己拿去賣就好啦」，甚至氣到再紙箱上寫下「要拿就全拿走，不要留垃圾！」

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▲網友回應。（圖／翻攝自爆怨公社）

貼文一出立刻引發網友熱議，「我懂，我之前是大紙箱內放紙類跟寶特瓶，結果紙類拿走，寶特瓶丟地上，我後來不放門口直接丟回收車」、「撿我家回收的人也是，氣炸」、「我寧可拿去丟垃圾車，每次都挑自己喜歡的，剩下亂丟」、「最可惡的是，拆廢鐵賣還把螺絲隨處亂丟」。

也有網友認為，「如果要放垃圾就自己回收、分類，丟垃圾，人家是回收，不是清垃圾」、「你自己拿去賣，垃圾還不是要分出來」、「何苦為難別人，紙沒幾元，還得幫你丟垃圾」、「垃圾一般都要丟垃圾袋吧，為何要和回收放一起」。

對此，原PO在留言處補充說，他放在門口的，全部都是「可回收的東西」，並非一般垃圾，只是有些人不願意撿太低價的回收物，讓他必須自己再清一次。